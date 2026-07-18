Mahmut Orhan bu kez de pazarda konser verdi
18.07.2026 14:11
Son Güncelleme: 18.07.2026 14:29
Geçtiğimiz aylarda köyünde mini bir konser veren DJ Mahmut Orhan, bu kez de semt pazarında hayranlarıyla bir araya geldi.
Dünyada birçok müzik festivalinde sahne alan ve global bir hayran kitlesine sahip olan DJ Mahmut Orhan, son dönemde sürpriz hamleleriyle gündemden düşmüyor.
Birkaç ay önce Kürse köyündeki sahnesiyle günlerce konuşulan Orhan, bu kez semt pazarında ortaya çıktı.
BU KEZ ALAÇATI PAZARINDA
33 yaşındaki Mahmut Orhan, bu kez de Çeşme Alaçatı'da semt pazarında sahne kurdu. Bir iç çamaşırı önünde kurulan DJ setiyle performans sergileyen ünlü isim 7'den 70'e pazardaki herkesi coşturdu.
Şaşkın gibi hitlerini çalan ünlü isim, bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.
SARMA İKRAM ETMİŞTİ
Öte yandan Mahmut Orhan, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda da köyünde sahne almış ve hemşehrileriyle eğlendiği anları “Köychella” notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
Konser sırasında sarma ikram eden Orhan'ın samimi halleri gündem olmuştu.