Mahmut Orhan bu kez de pazarda konser verdi

Dünyada birçok müzik festivalinde sahne alan ve global bir hayran kitlesine sahip olan DJ Mahmut Orhan, son dönemde sürpriz hamleleriyle gündemden düşmüyor.

Birkaç ay önce Kürse köyündeki sahnesiyle günlerce konuşulan Orhan, bu kez semt pazarında ortaya çıktı.