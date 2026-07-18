Mahsun Kırmızıgül, Haluk Levent'le geçmişini ilk kez anlattı. "Gerçekten değdi mi?"

Kırmızıgül, sözlerine “Yıllar sonra Ahbap Derneği’yle yaptığın yardımları gördükçe, ‘Haluk o karanlık günleri geride bıraktı.’ diyordum. Bakanlardan valilere, belediye başkanlarından Cumhurbaşkanı'nın eşine kadar birçok kişi seni takdir etti. Bu halk seni bağrına bastı. Sana ikinci, üçüncü, belki de son bir şans verdi” diye devam etti.

“Depremde insanlar en sevdiklerini toprağa verirken, milyonlarca insan sana güvendi, elindekini avucundakini senin emanetine bıraktı” diyen sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

“İşte tam da bu yüzden… O masalara bir daha oturmamalıydın. O ekranlara bakmamalı, o tuşlara bir daha dokunmamalıydın. Keşke ellerin kırılsaydı da o karanlığa bir daha dönmeseydin. Milyonlarca insan sana ışık yaktı ama sen o aydınlığı göremedin. Birkaç dakikalık bir heyecan uğruna, bunca sevgiye, güvene ve emeğe sırt çevirdin. Yaptıkların sadece seni değil, sana inanan herkesi yaraladı. Bugün en çok seni değil, aileni düşünüyorum. Sadece onlar için bile bütün kötü alışkanlıklarını, tutkularını ve zaaflarını geride bırakmalıydın. İçimde cevabını bulamadığım tek bir soru kaldı: Gerçekten değdi mi Haluk?”