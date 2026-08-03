Manifest grubu Türkiye'den ayrılıyor. Sürpriz kararı menajerleri açıkladı

“KÜRESEL ÇAPTA FAALİYET GÖSTEREN BİR YAPIM ŞİRKETİYLE ANLAŞMA AŞAMASINDAYIZ”

Açıklamasında dikkat çeken bir başka ayrıntıya da yer veren Akış, Manifest'in küresel çapta faaliyet gösteren bir yapım şirketiyle anlaşma aşamasında olduğunu da belirtti.

“YAKINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR”

Grubun gelecek planlarına ilişkin de mesaj veren Tolga Akış, "Her şeyin başı hayal etmek ve çalışmak. Yakında yeni bir dönem başlıyor." dedi.