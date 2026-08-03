Manifest grubu Türkiye'den ayrılıyor. Sürpriz kararı menajerleri açıkladı
03.08.2026 14:32
Son dönemin en çok konuşulan grubu olan Manifest için sürpriz bir karar alındı. Grubun kurucusu Tolga Akış, Eylül ayında İstanbul'daki ortak evlerini kapatarak Manifest üyelerinin tamamen Londra'ya yerleşeceklerini duyurdu.
Müzik listelerini alt üst eden, özellikle de genç kuşağın sevgilisi haline gelen Manifest grubunun kariyer rotası değişti.
2025 yılında düzenlenen Big5 Türkiye yarışmasının ardından müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan ve o günden bu yana yükselişini sürdüren grup, İstanbul'a Eylül ayında veda edecek.
Beklenmedik kararı grubun kurucusu ve aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış sosyal medya üzerinden duyurdu. Açıklamaya göre, sevilen isimler Eylül ayından sonra İstanbul'daki ortak yaşam alanlarını boşaltarak yeni ve uluslararası bir serüven için Londra'ya taşınacak.
“KÜRESEL ÇAPTA FAALİYET GÖSTEREN BİR YAPIM ŞİRKETİYLE ANLAŞMA AŞAMASINDAYIZ”
Açıklamasında dikkat çeken bir başka ayrıntıya da yer veren Akış, Manifest'in küresel çapta faaliyet gösteren bir yapım şirketiyle anlaşma aşamasında olduğunu da belirtti.
“YAKINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR”
Grubun gelecek planlarına ilişkin de mesaj veren Tolga Akış, "Her şeyin başı hayal etmek ve çalışmak. Yakında yeni bir dönem başlıyor." dedi.