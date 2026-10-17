Manifest, İngiltere'de ilk konserini verdi. Türk bayrağı açtılar
17.10.2026 11:01
Şarkıları ve danslarıyla gündemden düşmeyen Manifest grubu, dün Londra'da konser verdi. Manifest'in ilk İngiltere konserinde Türk bayrağının açıldığı anlar dikkat çekti.
Big5 Türkiye yarışmasının ardından kurulan Manifest, çalışmalarına İngiltere'de devam ediyor. Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan Manifest grubu, 16 Ekim akşamı ilk İngiltere konserini verdi.
Londra'da OVO Arena Wembley'de sahne alan Manifest'in konserinden görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.
Dans koreografileri, sahne şovları ve vokal uyumlarıyla dikkat çeken Manifest grubu, yeni İngilizce şarkıları Tralala'yı da ilk kez canlı olarak seslendirdi.
Konserde sürpriz performanslara da imza atan Manifest, Spice Girls grubunun Wannabe şarkısını ve One Direction'dan “Story of My Life”ı da söyledi.
Zamansızdık, Başrol Sensin, KTS, Amatör, Arıyo, Daha İyi, Rüya, Hileli, Snap, Toz Pembe gibi şarkılarla tanınan Manifest grubunun Londra konserindeki bir diğer öne çıkan an, üyelerin sahnede Türk bayrağı açması oldu. Sahnede Türk bayrağının dalgalandığı görüntüler çok konuşuldu.