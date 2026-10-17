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Manifest, İngiltere'de ilk konserini verdi. Türk bayrağı açtılar

17.10.2026 11:01

NTV.com.tr - Haber Merkezi

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Şarkıları ve danslarıyla gündemden düşmeyen Manifest grubu, dün Londra'da konser verdi. Manifest'in ilk İngiltere konserinde Türk bayrağının açıldığı anlar dikkat çekti.

Manifest, İngiltere'de ilk konserini verdi. Türk bayrağı açtılar
Sosyal Medya

Big5 Türkiye yarışmasının ardından kurulan Manifest, çalışmalarına İngiltere'de devam ediyor. Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan Manifest grubu, 16 Ekim akşamı ilk İngiltere konserini verdi.

 

Londra'da OVO Arena Wembley'de sahne alan Manifest'in konserinden görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Manifest, İngiltere'de ilk konserini verdi. Türk bayrağı açtılar 1
Sosyal Medya

Dans koreografileri, sahne şovları ve vokal uyumlarıyla dikkat çeken Manifest grubu, yeni İngilizce şarkıları Tralala'yı da ilk kez canlı olarak seslendirdi.

 

Konserde sürpriz performanslara da imza atan Manifest, Spice Girls grubunun Wannabe şarkısını ve One Direction'dan “Story of My Life”ı da söyledi.

Manifest, İngiltere'de ilk konserini verdi. Türk bayrağı açtılar 2
Sosyal Medya

Zamansızdık, Başrol Sensin, KTS, Amatör, Arıyo, Daha İyi, Rüya, Hileli, Snap, Toz Pembe gibi şarkılarla tanınan Manifest grubunun Londra konserindeki bir diğer öne çıkan an, üyelerin sahnede Türk bayrağı açması oldu. Sahnede Türk bayrağının dalgalandığı görüntüler çok konuşuldu.

Manifest, İngiltere'de ilk konserini verdi. Türk bayrağı açtılar 3
Sosyal Medya

Öte yandan Manifest'in ilk İngilizce şarkısı Tralala, YouTube'da 4 günde 18 milyon izlenmeye ulaştı. Klibi Londra'da çekilen Tralala şarkısındaki “Maşallah” sözü ve Türk ezgilerinin yanı sıra; klipteki Türk kahvesi, çay ve nazar boncuğu gibi detaylar da öne çıktı.