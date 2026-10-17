Manifest, İngiltere'de ilk konserini verdi. Türk bayrağı açtılar

Dans koreografileri, sahne şovları ve vokal uyumlarıyla dikkat çeken Manifest grubu, yeni İngilizce şarkıları Tralala'yı da ilk kez canlı olarak seslendirdi.

Konserde sürpriz performanslara da imza atan Manifest , Spice Girls grubunun Wannabe şarkısını ve One Direction'dan “Story of My Life”ı da söyledi.