Manifest konserinde sürpriz

Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan Manifest grubu, gece boyunca “Zamansızdık”, “Daha İyi”, “Rüya”, “Snap” ve “Toz Pembe” gibi sevilen şarkılarını seslendirirken danslarıyla da dikkat çekti.

Konser sırasında bacağında ani ve şiddetli bir ağrı oluşan Hilal Yelekçi, ilk anlarda performansını sürdürse de ilerleyen dakikalarda kuliste sağlık kontrolünden geçti. Ancak konser bu anlarda da durmadı ve Esin, Lidya, Mina, Sueda, Zeynep sahnede seyircilerle sohbet etti.

Sağlık kontrolü sonrası konsere devam edebileceği söylenen Hilal Yelekçi ise arkadaşlarının yanına geri döndü. Alkışlarla sahneye çıkan Yeleçi'nin zaman zaman acı çektiği ve gözyaşlarına boğulduğu da dikkatlerden kaçmadı.