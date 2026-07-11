Manifest konserinde sürpriz
11.07.2026 09:31
Son dönemin popüler gruplarından Manifest, dün akşam Yenikapı'da konser verdi. Manifest şarkılarının hep bir ağızdan söylendiği gecenin sürprizi Süperstar Ajda Pekkan oldu.
Son dönemin yükselen yıldızları arasında gösterilen Manifest grubu, dün akşam Yenikapı'da hayranlarıyla buluştu. Konsere binlerce Manifest hayranının yanında Enes Koçak-Eylül Tumbar, Cemre Baysel, Saadet Işıl Aksoy, Buse Terim ve kızları, Çağla Ilıcalı ile Melisa Ilıcalı, Kaan Miraç Sezen, Burak Berkay Akgül, Nur Fettahoğlu gibi ünlü isimler de katıldı.
HİLAL YELEKÇİ KORKUTTU
Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan Manifest grubu, gece boyunca “Zamansızdık”, “Daha İyi”, “Rüya”, “Snap” ve “Toz Pembe” gibi sevilen şarkılarını seslendirirken danslarıyla da dikkat çekti.
Konser sırasında bacağında ani ve şiddetli bir ağrı oluşan Hilal Yelekçi, ilk anlarda performansını sürdürse de ilerleyen dakikalarda kuliste sağlık kontrolünden geçti. Ancak konser bu anlarda da durmadı ve Esin, Lidya, Mina, Sueda, Zeynep sahnede seyircilerle sohbet etti.
Sağlık kontrolü sonrası konsere devam edebileceği söylenen Hilal Yelekçi ise arkadaşlarının yanına geri döndü. Alkışlarla sahneye çıkan Yeleçi'nin zaman zaman acı çektiği ve gözyaşlarına boğulduğu da dikkatlerden kaçmadı.
SÜPERSTAR TAHTIYLA SAHNEDE
Yaşanan aksaklığa rağmen tüm hızıyla devam eden konserin sürprizi beyazlar içindeki Ajda Pekkan oldu. Manifest grubuyla Hileli şarkısında düet yapan Süperstar, sahneye görkemli bir giriş yaptı.
Bir taht üzerinde sahnede yerini alan Ajda Pekkan'a Manifest kızları eşlik etti. Böylece Pekkan ve Manifest, Hileli'yi ilk kez birlikte konserde söyledi. Ajda Pekkan'ın Manifest kızlarına eşlik ettiği anlar sosyal medyada da gündem oldu.
Big5 Türkiye yarışmasının ardından kurulan Manifest, K-pop disiplinini Türk pop müziğiyle harmanlıyor. Dans ve vokal uyumlarıyla dikkat çeken grup, kısa sürede fenomen haline geldi. Manifest; Zamansızdık, Başrol Sensin, KTS, Amatör, Arıyo, Daha İyi, Rüya, Hileli, Snap, Toz Pembe gibi şarkılarıyla tanınıyor.