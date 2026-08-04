Manifest, Londra'ya mı taşınıyor? Tolga Akış'tan son nokta
04.08.2026 09:09
Son dönemin en çok konuşulan grubu Manifest'in Londra'ya taşınacağı iddiası gündem oldu. Söylentiler sonrası grubun menajeri Tolga Akış sessizliğini bozarak yeni bir açıklama yaptı.
Son dönemde şarkılarıyla müzik listelerini alt üst eden ve genç kuşağın yakından takip ettiği Manifest grubuyla ilgili iddia kısa sürede gündem oldu.
2025 yılında düzenlenen Big5 Türkiye yarışmasının ardından müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan ve o günden bu yana yükselişini sürdüren grubun İstanbul'daki ortak evlerinin kapanacağı ve Londra'da ortak bir evleri olacağının açıklanması “Manifest Londra'ya taşınıyor” iddialarını beraberinde getirdi.
Manifest'in Londra'ya taşınacağına dair söylemler gündem olunca grubun menajeri Tolga Akış da sessizliğini bozdu. Yeni bir açıklama yapan Akış, Manifest'in Türkiye'den ayrılmayacağını, İstanbul'u terk etmeyeceklerini Londra'daki ortak evin ise küresel hedeflerin bir parçası olduğunu belirtti.
"TAŞINMA SÖZ KONUSU DEĞİL"
İddiaların farklı yere çekildiğini söyleyen Tolga Akış, “Manifest'in Londra'ya taşınması söz konusu değil. İstanbul'daki ortak evi, üyeler artık kendi bireysel yaşam alanlarını oluşturduğu için kapatıyoruz. Londra ise global çalışmalarımızı ve iş birliklerimizi yürüteceğimiz bir lokasyon olacak” diyerek söylentilere noktayı koydu.
Son olarak Kosova'da düzenlenen Sunny Hill Festivali'nde sahne alan Manifest grubu, konser öncesi Dua Lipa ile bir araya gelmişti.
Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan Manifest; Zamansızdık, Başrol Sensin, KTS, Amatör, Arıyo, Daha İyi, Rüya, Hileli, Snap, Toz Pembe gibi şarkılarıyla tanınıyor.