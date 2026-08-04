Manifest, Londra'ya mı taşınıyor? Tolga Akış'tan son nokta

Son dönemde şarkılarıyla müzik listelerini alt üst eden ve genç kuşağın yakından takip ettiği Manifest grubuyla ilgili iddia kısa sürede gündem oldu.

2025 yılında düzenlenen Big5 Türkiye yarışmasının ardından müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan ve o günden bu yana yükselişini sürdüren grubun İstanbul'daki ortak evlerinin kapanacağı ve Londra'da ortak bir evleri olacağının açıklanması “Manifest Londra'ya taşınıyor” iddialarını beraberinde getirdi.