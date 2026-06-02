Manifest sözleşmesi iddialarına Tolga Akış'tan canlı yayında son nokta
02.06.2026 12:08
Son dönemin yükselen yıldızlarından Manifest grubu şarkılarıyla değil, sözleşme iddialarıyla gündeme geldi. Konuyla ilgili menajer Tolga Akış yeni bir açıklama yaptı.
Günlerdir Ajda Pekkan ile düet yaptıkları “Hileli” adlı şarkıları ve konser performanslarıyla adlarından söz ettiren Manifest grubu bu kez sözleşme maddesi iddialarıyla gündeme geldi. BIG5 Türkiye yarışmasıyla kurulan ve Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak, Esin Bahat'tan oluşan grubun çalışma şartlarıyla ilgili iddialar sosyal medyada çok konuşuldu.
"ELDE EDİLEN KAZANCIN YÜZDE 30'U MANİFEST KIZLARININ" İDDİASI
Manifest sözleşme şartları' başlığıyla yayılan maddelere göre; elde edilen gelirin yalnızca yüzde 30'u Manifest üyelerine verilirken, kalan yüzde 70'lik kısım ise Tolga Akış'a ait olduğu öne sürüldü. Kızların erkek arkadaşlarıyla görüşmek ve evden çıkmak için Akış'tan izin almak zorunda oldukları, sahnede giyilen kıyafetlerin ücretini grup üyelerinin karşıladığı, sahne giderlerinin kızların yüzde 30'luk payından düşüleceği, 10 yıl boyunca sosyal medya hesaplarından kendi iradeleriyle reklam paylaşımı yapamayacakları ve son olarak gruptan ayrılmak isteyenlerin 45 milyon TL tazminat ödeyeceği iddialar arasında yer aldı.
AKIŞ'TAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA GELDİ
Tüm bu iddiaların ardından Manifest grubunun kurulmasına vesile olan menajerleri Tolga Akış, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bu maddelerin tamamen uydurma olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirten Akış, hukuki sürecin de başlatıldığını duyurdu.
"KIZLARIN PAYI BİZDEN FAZLA"
Bugün de Gel Konuşalım'ın canlı yayınında Ece Erken'e mesaj atan Akış, sözleşme maddeleriyle ilgili şunları söyledi:
“Manifest kızlarının payı bizden fazla. Kızların özel hayatını sınırlandıran hiçbir madde de yok. Grup üyeleri, her türlü harcamanın, kararın içindeler. Kızlar çok eğitimli, hepsi de iyi ailelerin çocukları. Bu sebeple en başta ailelerine karşı sorumluyuz.”