Manifest sözleşmesi iddialarına Tolga Akış'tan canlı yayında son nokta

Tüm bu iddiaların ardından Manifest grubunun kurulmasına vesile olan menajerleri Tolga Akış, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bu maddelerin tamamen uydurma olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirten Akış, hukuki sürecin de başlatıldığını duyurdu.

"KIZLARIN PAYI BİZDEN FAZLA"

Bugün de Gel Konuşalım'ın canlı yayınında Ece Erken'e mesaj atan Akış, sözleşme maddeleriyle ilgili şunları söyledi:

“Manifest kızlarının payı bizden fazla. Kızların özel hayatını sınırlandıran hiçbir madde de yok. Grup üyeleri, her türlü harcamanın, kararın içindeler. Kızlar çok eğitimli, hepsi de iyi ailelerin çocukları. Bu sebeple en başta ailelerine karşı sorumluyuz.”