Manifest'ten Kosova'da konser. Dua Lipa ile bir araya geldiler
01.08.2026 09:34
Manifest grubu, Kosova’da düzenlenen Sunny Hill Festivali’nde sahne alarak uluslararası bir başarıya imza attı. Grup üyeleri konser öncesi de Dua Lipa ile bir araya geldi.
Son dönemin yükselen yıldızları arasında gösterilen Manifest grubu, uluslararası bir başarıya imza attı. Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan Manifest grubu, Kosova’nın Priştine kentinde düzenlenen dünyaca ünlü Sunny Hill Festivali’nde sahne aldı.
"HAYALİMİZ GERÇEK OLDU"
Sahneye çıkmadan önce şarkıcı Dua Lipa ile bir araya gelen Manifest üyeleri, o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Paylaşımda “Bugün küçük bir hayalimiz gerçek oldu. Dua Lipa’nın kurduğu Sunny Hill Festivali’nde sahne almak, asla unutmayacağımız bir deneyimdi. Bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.
Konser öncesi kızlarla sohbet eden Dua Lipa, ilk kez uluslararası bir festivalde sahne alan Manifest grubunun performansını da en önden izledi.
Festivalideki sahne performanslarıyla konsere gelen dinleyicilerden tam not alan Manifest grubuna “Türkiye sizinle gurur duyuyor” tezahüratları yapıldı.