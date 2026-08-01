Manifest'ten Kosova'da konser. Dua Lipa ile bir araya geldiler

Sahneye çıkmadan önce şarkıcı Dua Lipa ile bir araya gelen Manifest üyeleri, o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımda “Bugün küçük bir hayalimiz gerçek oldu. Dua Lipa’nın kurduğu Sunny Hill Festivali’nde sahne almak, asla unutmayacağımız bir deneyimdi. Bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.