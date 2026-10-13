Manifest'ten Tralala rekoru. Dört günde 18 milyon dinlenmeye ulaştı

Son dönemin yükselen yıldızları arasında gösterilen Manifest grubu, çalışmalarına İngiltere'de devam ediyor. Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan Manifest grubunun 9 Ekim'de yayınlanan ilk İngilizce şarkısı “Tralala” gündem oldu.

Klibi Londra'da çekilen Tralala şarkısındaki “Maşallah” sözü ve Türk ezgilerinin yanı sıra; klipteki Türk kahvesi, çay ve nazar boncuğu gibi detaylar da dikkat çekti.