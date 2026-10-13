Manifest'ten Tralala rekoru. Dört günde 18 milyon dinlenmeye ulaştı
13.10.2026 14:51
Son Güncelleme: 13.10.2026 14:52
Big5 Türkiye yarışmasının ardından kurulan Manifest, uluslararası müzik piyasasına açıldı. Birkaç gün sonra Londra'da konser verecek olan grubun ilk İngilizce şarkısı Tralala'nın yükselişi sürüyor.
Son dönemin yükselen yıldızları arasında gösterilen Manifest grubu, çalışmalarına İngiltere'de devam ediyor. Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan Manifest grubunun 9 Ekim'de yayınlanan ilk İngilizce şarkısı “Tralala” gündem oldu.
Klibi Londra'da çekilen Tralala şarkısındaki “Maşallah” sözü ve Türk ezgilerinin yanı sıra; klipteki Türk kahvesi, çay ve nazar boncuğu gibi detaylar da dikkat çekti.
İNGİLTERE'DEKİ İLK KONSER 16 EKİM'DE
Manifest, Tralala şarkısıyla Yotube'ta 4 günde 18 milyon izlenmeye ulaştı. Grup, 18 milyon izlenme ile dünyanın en ünlü şarkıcısı Taylor Swift'in 13 günde ulaştığı 19 milyon izlenmeye yaklaştı.
Fakat Manifest grubu için esas heyecan 16 Ekim'de yaşanacak. Manifest kızları, İngiltere'deki ilk konserlerini 16 Ekim'de 12 bin 500 kişilik Wembley Stadyumu'nda verecek.
TUZLU KAHVE İZLİYORLAR
Konser öncesi Londra'da bir canlı yayına katılan Manifest kızları, “İnternette neler izliyorsunuz?” sorusuna cevap verdi.
Türk dizilerini izlediğini söyleyen grup üyelerinden Mina Solak son zamanlarda Star TV'nin sevilen dizisi Tuzlu Kahve'yi takip ettiğini açıkladı.
Dansları ve vokal uyumlarıyla dikkat çeken, kısa sürede defenomen haline gelen Manifest grubu; Zamansızdık, Başrol Sensin, KTS, Amatör, Arıyo, Daha İyi, Rüya, Hileli, Snap, Toz Pembe gibi şarkılarıyla tanınıyor.