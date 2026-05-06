"Marangozdan sanatçı mı olur?" deseler de yılmadı. Sedat Dursun'un ilham veren hikayesi
06.05.2026 13:37
Yaşamını Tekirdağ'da sürdüren marangoz Sedat Dursun seneler sonra hayalini gerçeğe dönüştürdü. Müzik tutkusundan vazgeçmeyen Dursun'un hikayesi ilham oldu.
Tekirdağ'da yaşayan 58 yaşındaki marangoz Sedat Dursun'un hayatı, yıllarca ahşap kokusunun hakim olduğu atölyeden sahnenin ışıklarına uzanan bir tutku hikayesine dönüştü.
Henüz çocuk yaşlarda içinde filizlenen müzik sevgisini yıllarca kalbinde taşıyan Dursun, 43 yıl boyunca marangoz tezgahının başında çalışırken bir yandan da hayallerinden vazgeçmedi.
GÜNDÜZ AHŞABA ŞEKİL VERDİ, AKŞAM NOTALARLA BULUŞTU
Gündüzleri ahşaba şekil veren usta eller, akşamları notalarla buluştu. İçindeki sesi susturmayan Dursun, 2011 yılında bu tutkuyu profesyonel seviyeye taşımak için belediye konservatuvarına adım attı.
Beş yıl süren eğitimin ardından mezun olan Sedat Dursun, şimdi Nazende Türk Müziği Topluluğu’nda solist olarak sahne alıyor.
"TARİF EDİLEMEZ BİR MUTLULUK"
Müziğin hayatında her zaman önemli bir yeri olduğunu söyleyen Dursun, atölyede çalışırken bile içinden şarkılar söylediğini belirtti.
Sedat Dursun, “Müzik benim içimde hep vardı. Bu sevgi beni konservatuvara götürdü. Şimdi sahnede olmak, o duyguyu insanlarla paylaşmak tarif edilemez bir mutluluk” ifadelerini kullandı.
Sahneye ilk çıktığı anı unutamadığını ifade eden Dursun, her mikrofonu eline aldığında yaşadığı heyecanın sürdüğünü belirtti.
"HAYALİMDEN HİÇ VAZGEÇMEDİM"
Marangozluk mesleği nedeniyle zaman zaman önyargılarla karşılaştığını anlatan Dursun, "'Bir marangozdan sanatçı olur mu?’ diyenler oldu ama ben kendime inandım. Çalıştım, sabrettim. Hayalimin peşinden gitmekten hiç vazgeçmedim" diye konuştu.
Sahneye çıkmadan önce yoğun prova yaptığını belirten Dursun, en iyi performansı sergilemek için sürekli çalıştığını belirtti.
Nazende Türk Müziği Topluluğu Başkanı Banu Erat, Dursun'un azmiyle örnek olduğunu ifade ederken, topluluğun şefi Salih Demirci ise Dursun’un disiplinli çalışmasıyla kısa sürede gelişim gösterdiğini belirtti.
Herkesin içinde bir tutku olduğunu vurgulayan Dursun, "İnsan neyi seviyorsa onun peşinden gitmeli. Yaşın, mesleğin önemi yok. Yeter ki isteyin ve vazgeçmeyin" ifadelerini kullandı.