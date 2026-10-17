Mardin Kültür Yolu Festivali başladı. 9 gün boyunca kültür ve sanat şöleni yaşanacak
17.10.2026 14:57
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 23’üncü durağı Mardin oldu. 25 Ekim'e kadar sürecek festivalde yüzlerce etkinlik gerçekleştirilecek.
Taş sokakları, tarihi yapıları ve çok kültürlü yaşamıyla geçmişin izlerini bugüne taşıyan Mardin’de Kültür Yolu Festivali, açılış programıyla başladı.
17-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalin açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Açılış programında konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, festivalin kentin kültürel zenginliğini tanıtmak ve turizm potansiyelini artırmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, “Dokuz gün sürecek bu büyük buluşmada Mardin’imizin sokakları, meydanları, tarihi hanları ve avluları sanatla, müzikle dolacak; konserler, tiyatrolar, sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları, film gösterimleri ve sokak performanslarıyla şehrimiz bir kültür sanat sahnesine dönüşecektir” dedi.
"MARDİN’İN HİKAYESİ, ASLINDA TÜRKİYE’NİN HİKAYESİDİR"
Akkoyun, “Festivalin en kıymetli yönlerinden biri de Mardin gibi kültürel çeşitliliğin, hoşgörünün ve bir arada yaşama kültürünün simgesi olan bir şehirde yapılmasıdır. Mardin’imiz tarih boyunca birçok medeniyete barış ve kardeşlik içerisinde ev sahipliği yaptığı gibi, Kültür Yolu Festivali de kültür ve sanat aracılığıyla insanları bir araya getirip beraberliğimizi daha da güçlendiren bir deneyim sunmaktadır” ifadelerini kullandı.
Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Mardin’in yalnızca tarihi eserleriyle değil, farklılıkları zenginliğe dönüştüren yaşam kültürüyle de medeniyetimizin en kıymetli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, “…Mardin’in hikayesi, aslında Türkiye’nin hikayesidir. Farklılıklarımızla bir arada yaşama irademizin, ortak değerlerimizin ve köklü medeniyet birikimimizin hikayesidir" dedi.
Festival kapsamında 9 farklı mekanda 172 etkinlik gerçekleştirileceğini belirten Gökhan Yazgı, kültür ve sanatın toplumsal birlikteliği güçlendiren rolüne de dikkat çekti ve “Çünkü inanıyoruz ki kültür ve sanat, insanları yalnızca bir araya getirmez; birbirini anlamanın, ortak duygularda buluşmanın ve geleceğe birlikte yürümenin de yollarını açar” ifadelerini kullandı.
MARDİN’İN GASTRONOMİ MİRASI 30’DAN FAZLA LEZZET NOKTASINDA TANITILACAK
Mardin’in tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra köklü mutfak kültürüyle de öne çıktığını belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “Mardin’in zenginliği, tarihî yapılarının ve sanatının yanı sıra sofralarında da hayat buluyor. Kaburga dolması ve sembusek gibi kendine özgü lezzetleriyle Mardin mutfağı, yüzyılların birikimini ve farklı kültürlerin ortak mirasını günümüze taşıyor. Festival kapsamında 30’dan fazla restoranı bir araya getiren Lezzet Noktası projemizle bu gastronomi zenginliğini daha geniş kitlelere tanıtıyoruz.” dedi.
Festival kapsamında belirlenen 30’dan fazla Lezzet Noktası, Mardin mutfağının özgün tatlarını ziyaretçilerle buluşturacak. Kaburga dolması, erik yahnisi, ikbebet, irok, sembusek, dobo ve kibe gibi yöresel yemeklerin yanı sıra kiliçe, harire ve kahiye gibi geleneksel lezzetler, kentin yüzyıllara dayanan gastronomi mirasını yansıtacak.
KONSERLER DOKUZ GÜN DEVAM EDECEK
Açılış programının ardından Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve beraberindeki heyet, Mardin Müzesi’nde yer alan “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisini ziyaret etti.
Öte yandan Mardinliler, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı’nda düzenlenecek ücretsiz konserlerle müzik dolu dokuz gün yaşayacak. Festivalin konser programında Demet Akalın, Serkan Kaya, Ceza, Sefo, Poizi, Simge, Kıraç, Mert Demir ve Fatma Turgut sahne alacak.
Sergilerden tiyatro ve sahne performanslarına, geleneksel sanat atölyelerinden söyleşilere, çocuk etkinliklerinden gastronomi buluşmalarına kadar pek çok etkinlik Mardin’in farklı noktalarında vatandaşlarla buluşacak.