Mardin Kültür Yolu Festivali başladı. 9 gün boyunca kültür ve sanat şöleni yaşanacak

Akkoyun, “Festivalin en kıymetli yönlerinden biri de Mardin gibi kültürel çeşitliliğin, hoşgörünün ve bir arada yaşama kültürünün simgesi olan bir şehirde yapılmasıdır. Mardin’imiz tarih boyunca birçok medeniyete barış ve kardeşlik içerisinde ev sahipliği yaptığı gibi, Kültür Yolu Festivali de kültür ve sanat aracılığıyla insanları bir araya getirip beraberliğimizi daha da güçlendiren bir deneyim sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Mardin’in yalnızca tarihi eserleriyle değil, farklılıkları zenginliğe dönüştüren yaşam kültürüyle de medeniyetimizin en kıymetli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, “…Mardin’in hikayesi, aslında Türkiye’nin hikayesidir. Farklılıklarımızla bir arada yaşama irademizin, ortak değerlerimizin ve köklü medeniyet birikimimizin hikayesidir" dedi.

Festival kapsamında 9 farklı mekanda 172 etkinlik gerçekleştirileceğini belirten Gökhan Yazgı, kültür ve sanatın toplumsal birlikteliği güçlendiren rolüne de dikkat çekti ve “Çünkü inanıyoruz ki kültür ve sanat, insanları yalnızca bir araya getirmez; birbirini anlamanın, ortak duygularda buluşmanın ve geleceğe birlikte yürümenin de yollarını açar” ifadelerini kullandı.