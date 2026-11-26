Mardin Organize Sanayi Bölgesinde çalışan, robotik ve makinelere olan ilgisiyle mesleğini seçen Günay, kadın emeğinin belli mesleklere sıkıştırılmasına karşı duruşuyla da dikkati çekiyor. Mühendislik eğitimi sırasında otomotiv sektörünün geliştiğini, özellikle son dönemde çıkan elektrikli araçların elektroniğe ve robotiğe yöneldiğini gördüğünü belirten Zelal Günay, bu nedenle mekatronik mühendisliğini tercih ettiğini söyledi.

Günay, "Robotik alanlara olan merakımdan kaynaklandı. Makineleri seviyorum. Mühendislik okurken otomotiv sektörünün geliştiğini düşündüm. Özellikle son dönemde çıkan elektrikli araçların bu anlamda elektroniğe ve robotiğe yöneldiğini düşündüm. O yüzden böyle bir karar aldım. Bir emeğim olsun istiyorum aslında'' dedi.