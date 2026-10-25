Mardin'in gastronomi hazinesi 38 Lezzet Noktası'nda keşfediliyor

Mardin mutfağının en dikkat çekici özelliklerinden biri, meyvelerin yalnızca tatlılarda değil, ana yemeklerde de kullanılması. Etle hazırlanan aluciye ve incasiye ile çağlanın kullanıldığı firkiye, bu geleneğin öne çıkan örnekleri arasında bulunuyor. Kaburga dolması, dobo, irok ve sembusek gibi yöresel yemekler de kentin gastronomi kimliğini tamamlıyor.

Michelin Rehberi’nde yer alan Şef Ömür Akkor, Mardin’deki gastronomi ziyaretlerinde esnaf lokantalarından otel restoranlarına kadar farklı işletmelerde yöresel yemekleri deneyimlediklerini belirtti. Birbirine yakın coğrafyalarda dahi şehirlerin ve ilçelerin kendilerine özgü tarifler geliştirdiğine dikkat çeken Akkor, yerel mutfakları tanımanın o bölgenin kültürel hafızasını anlamak açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Akkor, geleneksel yemeklerin tariflerini ve hikayelerini kayıt altına alarak gelecek kuşaklara aktarmanın gastronomi çalışmalarının önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Kültür Yolu Festivallerinin yerel işletmelere katkısına da değinen Akkor, önceki ziyaretlerinin ardından bazı esnafların kendilerini arayarak artan satışlarından söz ettiğini anlattı. Festivallerin hem yerel işletmelerin tanınmasına hem de iç turizmin gelişmesine katkı sağladığını belirtti.