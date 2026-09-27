Margot Robbie, eşinin soyadını aldı, hayranları şaşkına döndü
27.09.2026 10:37
Hollywood yıldızı Margot Robbie, İngiltere'deki şirket kayıtlarında resmi olarak eşi Tom Ackerley'nin soyadını alarak Margot Elise Ackerley adını tescil ettirdi.
Hollywood'un tanınan isimleri arasında yer alan ve Barbie, Ben, Tonya (I, Tonya) ile Para Avcısı (The Wolf of Wall Street) filmlerindeki rolleriyle bilinen Avustralyalı oyuncu Margot Robbie, İngiltere'deki resmi şirket kayıtlarında soyadını değiştirdi.
Profesyonel kariyerinde kendi soyadını kullanmayı sürdüren ünlü oyuncunun, eşi Tom Ackerley'nin soyadını aldığı ortaya çıktı.
Magazin platformu PageSix'in aktardığı ve İngiltere'nin resmi şirket tescil kurumu Companies House kayıtlarında yayımlanan belgelere göre, Robbie'nin 2014 yılında eşiyle birlikte kurduğu yapım şirketi LuckyChap Entertainment'ın resmi evrakında oyuncunun adı Margot Elise Ackerley olarak güncellendi.
Belgeler, soyadı değişikliğinin 21 Eylül'de yapıldığını ve İngiliz makamlarının bu işlemi 23 Eylül'de onayladığını gösteriyor. Oyuncu, söz konusu resmi kayıttan önce şirket belgelerinde Margot Elise Robbie adını taşıyordu.
Resmi kayıtlardaki değişikliğe karşın, ünlü oyuncunun kariyerinde Margot Robbie ismini kullanmaya devam etmesi bekleniyor.
Robbie, LuckyChap Entertainment aracılığıyla ortak yapımcılığını üstlendiği gençlik draması Sterling Point künyesinde de bu ismiyle yer aldı.
İngiliz film yapımcısı Tom Ackerley ile on yılı aşkın bir süredir gözlerden uzak bir evlilik ve profesyonel ortaklık yürüten Robbie, eşiyle ilk kez 2013 yılında İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan Aşk Uğruna (Suite Française) filminin setinde karşılaştı.
Ackerley filmde yönetmen yardımcısı olarak görev alırken Robbie oyuncu kadrosundaydı.
İkili, 2014 yılında Londra'da ortak arkadaşlarıyla aynı evi paylaştı ve bu dönemde arkadaşlıkları romantik bir ilişkiye dönüştü.
Çift, Aralık 2016'da Avustralya'nın Byron Bay bölgesinde basına kapalı, sade bir törenle evlendi.
Robbie, arkadaş oldukları dönemde Ackerley'ye uzun süre aşık olduğunu, duygularına karşılık alamamaktan çekindiğini ve sonrasında ilişkinin doğal bir akışla başladığını dile getirmişti.
Çift, 2014 yılında arkadaşları Josey McNamara ve Sophia Kerr ile birlikte yapım şirketi LuckyChap Entertainment'ı kurdu.
Şirket, sinema dünyasında hem gişe başarısı yakalayan hem de eleştirmenlerin beğenisini toplayan Ben, Tonya, Yırtıcı Kuşlar (Birds of Prey), Yetenekli Genç Kadın (Promising Young Woman) ve Barbie gibi yapımlara imza attı.
Robbie ve Ackerley, günün her anını birlikte geçirip aynı zamanda ortak iş üretmenin kendileri için son derece doğal ve uyumlu bir süreç olduğunu belirtiyor.