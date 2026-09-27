Margot Robbie, eşinin soyadını aldı, hayranları şaşkına döndü

Robbie, arkadaş oldukları dönemde Ackerley'ye uzun süre aşık olduğunu, duygularına karşılık alamamaktan çekindiğini ve sonrasında ilişkinin doğal bir akışla başladığını dile getirmişti.

Çift, 2014 yılında arkadaşları Josey McNamara ve Sophia Kerr ile birlikte yapım şirketi LuckyChap Entertainment'ı kurdu.

Şirket, sinema dünyasında hem gişe başarısı yakalayan hem de eleştirmenlerin beğenisini toplayan Ben, Tonya, Yırtıcı Kuşlar (Birds of Prey), Yetenekli Genç Kadın (Promising Young Woman) ve Barbie gibi yapımlara imza attı.

Robbie ve Ackerley, günün her anını birlikte geçirip aynı zamanda ortak iş üretmenin kendileri için son derece doğal ve uyumlu bir süreç olduğunu belirtiyor.