Marvel duyurdu. Black Panther 3 için tarih belirlendi
26.07.2026 10:06
Son Güncelleme: 26.07.2026 10:07
Marvel stüdyoları, Comic-Con etkinliğinde gerçekleştirdiği açıklamayla "Black Panther 3" filminin 15 Aralık 2028 tarihinde vizyona gireceğini duyurdu. Yapımda, ilk filmde Chadwick Boseman'ın canlandırdığı T'Challa karakterinin oğluna İngiliz aktör David Jonsson hayat verecek.
Sinema severler, Marvel film serisinin en yeni halkası olan "Black Panther 3" ile Wakanda dünyasına resmi olarak geri dönecek.
Stüdyo, konuya ilişkin açıklamayı dün Comic-Con etkinliği kapsamında yaptı.
15 Aralık 2028 tarihinde vizyona girmesi planlanan filmde başrolü İngiliz aktör David Jonsson üstlenecek.
HBO yapımı "Industry" dizisindeki ve 2025 çıkışlı "The Long Walk" filmindeki performanslarıyla tanınan Jonsson, aktör Chadwick Boseman tarafından canlandırılan orijinal Black Panther süper kahramanı T'Challa'nın oğlu rolüyle Marvel Sinematik Evreni'ne adım atıyor.
2018 yapımı "Black Panther" filmiyle büyük bir üne kavuşan Boseman, 2020 yılında kolon kanseri nedeniyle 43 yaşında hayatını kaybetmişti.
HALL H'DE HAYRANLARIN KARŞISINA ÇIKTI
Marvel, Black Panther üçlemesinin üçüncü halkasını, Jonsson'ın Comic-Con'un ünlü Hall H salonunda binlerce hayranın karşısına çıkmasıyla duyurdu.
Jonsson kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, "Katılma onuruna, ayrıcalığına ve lütfuna sahip olduğum bu harika aileye teşekkür ederim" dedi.
Konuşmasını sürdüren Jonsson, "Aslında çok fazla şey söylemek istemiyorum çünkü sözü bu ekrana bırakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
İlk iki "Black Panther" filmini yöneten Oscar ödüllü sinemacı Ryan Coogler, üçüncü filmin de yönetmen koltuğuna oturmak üzere projeye geri dönecek.
Jonsson ve Marvel Yönetici Yapımcısı Kevin Feige ile birlikte sahneye çıkan Coogler, "Bugün ekstra özel bir gün" şeklinde konuştu.
Coogler salondakilere, "Black Panther III" yapımının T'Challa'nın oğlunun reşit olma sürecini ve babasının süper kahraman boyutundaki izlerini takip etme hikayesini konu alacağını söyledi.
Boseman'ın yanı sıra bu yıl En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Michael B. Jordan, Angela Bassett, Lupita Nyong'o, Forest Whitaker, Danai Gurira ve Letitia Wright gibi isimlerin yer aldığı bir oyuncu kadrosuyla 2018 yılında gösterime giren ilk "Black Panther" filmi, 1,3 milyar dolar hasılat elde etmişti.
Bu oyuncuların birçoğu "Black Panther 2" filmindeki rollerini de yeniden canlandırmıştı.