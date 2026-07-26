Marvel duyurdu. Black Panther 3 için tarih belirlendi

Marvel, Black Panther üçlemesinin üçüncü halkasını, Jonsson'ın Comic-Con'un ünlü Hall H salonunda binlerce hayranın karşısına çıkmasıyla duyurdu.

Jonsson kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, "Katılma onuruna, ayrıcalığına ve lütfuna sahip olduğum bu harika aileye teşekkür ederim" dedi.

Konuşmasını sürdüren Jonsson, "Aslında çok fazla şey söylemek istemiyorum çünkü sözü bu ekrana bırakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İlk iki "Black Panther" filmini yöneten Oscar ödüllü sinemacı Ryan Coogler, üçüncü filmin de yönetmen koltuğuna oturmak üzere projeye geri dönecek.