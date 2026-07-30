MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Kaşıkçı'nın ani ölümünden ilk bulgular
30.07.2026 12:33
Son Güncelleme: 30.07.2026 12:50
2021 yılında MasterChef programında şampiyon olmasının ardından yaptığı programlarla ismini duyuran Şef Eren Kaşıkçı, İstanbul'daki evinin önünde ölü bulundu. Kızıl Sakal lakabıyla bilinen Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.
Türkiye'nin 2021 MasterChef şampiyonu 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı, Sarıyer Kumköy Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu.
Kaşıkçı'nın ani ölümü ailesini ve sevenlerini derinden üzdü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kızıl Sakal lakabıyla da tanınan Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
KALP KRİZİ AYRINTISI
Kaşıkçı'nın cenazesine Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.
Kesin sonuçlar raporla ortaya çıkacak ancak Kaşıkçı'nın kalp krizi geçirmiş olacabileceği değerlendiriliyor.
İLAÇLARINA UZANMAYA ÇALIŞIRKEN BULUNDU
Kaşıkçı'nın ilaçlarına uzanmaya çalırken vefat ettiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.
3 GÜN ÖNCE KIZININ DOĞUM GÜNÜYMÜŞ
Ünlü şefin vefatıyla ilgili yürek burkan bir ayrıntı da ortaya çıktı.
Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın doğum gününün 27 Temmuz olduğu, ünlü şefin ise yalnızca iki gün sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.
ÜNLÜ ŞEFLERDEN MESAJ
Kaşıkcı için MasterChef yarışmasının şefleri de sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.
Mehmet Yalçınkaya, Danılo Zanna ve Somer Sivrioğlu duydukları üzüntüyü paylaştı.
TOKAT'TA DEFNEDİLECEK
Kaşıkçı'nın cenazesi İstanbul'da yapılacak törenin ardından memleketi Tokat'a uğurlanacak.