MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani ölüm nedeni belli oldu
16.08.2026 09:45
MasterChef Türkiye 2021 birincisi Eren Kaşıkçı’nın ani ölümünün ardından başlatılan soruşturmada, ünlü şefin ölüm nedeni belli oldu.
Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'ta tek yaşadığı evinde 29 Temmuz'da ölü bulunmuştu. Kaşıkçı'nın genç yaşta beklenmedik ölümü üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı.
Kızıl Sakal lakabıyla da tanınan 37 yaşındaki Kaşıkçı'nın cenazesine Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılmıştı.
Kaşıkçı'nın Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cansız bedeninden alınan örnekler üzerindeki ilk incelemeler tamamlandı.
Sözcü'de yer alan habere göre; Herhangi bir kronik rahatsızlığı ya da hayati tehlikeye neden olabilecek bir hastalığı olmadığı bilinen Eren şefin, hazırlanan ön otopsi raporuna göre ölüm nedeni kalp krizi.
Kaşıkçı'nın cansız bedeni ortağı Mikail B. tarafından bulunarak yetkililere ihbar edilmişti.
Ceset üzerindeki renk değişimi ve organların durumu üzerine yapılan incelemede Kaşıkçı'nın olaydan 14 ila 15 saat kadar öncesinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı.
Kaşıkçı'nın ölümüne yönelik açılan soruşturmanın nihai Adli Tıp Kurumu raporunun dosyaya eklenmesinin ardından kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.
MASTERCHEF'TE ŞAMPİYON OLMUŞTU
Eren Kaşıkçı, 2021 yılında MasterChef Türkiye yarışmasının şampiyonu olarak geniş bir kitle tarafından tanınmıştı. Yarışmanın ardından televizyon programlarında yer alan ve mutfak çalışmalarını sürdüren Kaşıkçı, "Kızıl Sakal" lakabıyla da biliniyordu.
29 Temmuz'daki ölümünün ardından Kaşıkçı'nın sevenleri ve yarışma arkadaşları sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşmıştı.