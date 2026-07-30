MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani ölümü. Kızıyla olan paylaşımları duygulandırdı

Eren Kaşıkçı'nın özel yaşamı da ölüm haberinin ardından merak ediliyor. Başarılı şef, turizm sektöründe çalışan Ecem Ruşitoğlu ile 2017 yılında evlendi. Çiftin, 2020 yılında dünyaya gelen Derin Maya isimli bir kızları bulunuyor.

İlerleyen yıllarda çiftin yollarını ayırdığı yönünde bilgiler bulunsa da bu konuda taraflardan doğrulanmış resmi bir açıklama yapılmadı.