MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani ölümü. Kızıyla olan paylaşımları duygulandırdı
30.07.2026 09:06
Son Güncelleme: 30.07.2026 09:07
Kilyos'taki evinde dün ölü bulunan MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'dan geriye kızıyla birlikte Instagram'dan yaptığı paylaşımlar kaldı.
MasterChef Türkiye 2021 birincisi Eren Kaşıkçı'nın ani ölümü sevenlerini ve hayranlarını şok etti.
Kilyos'taki evinde tek yaşayan 37 yaşındaki Kaşıkçı'dan haber alamayan yakınları, ekiplerin olay yerine gitmesiyle acı gerçeği öğrendi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgiliyse soruşturma başlatıldı.
Genç yaşındaki ani ölümü tüm sevenlerini derinden üzerken Kaşıkçı'nın Instagram hesabında kızıyla olan fotoğrafları da duygulandırdı.
Eren Kaşıkçı’nın kızıyla olan son paylaşımı ise duygulandırdı. Babalar Günü'ne ait fotoğrafa Kaşıkçı'nın kızı için "Mayam" notu yazdığı görüldü.
Kızına düşkünlüğüyle bilinen Kaşıkçı'nın Maya ile birlikte mutlu anlarını sosyal medya hesabından sık sık paylaştığı görüldü.
EREN KAŞIKÇI'NIN EŞİ KİM?
Eren Kaşıkçı'nın özel yaşamı da ölüm haberinin ardından merak ediliyor. Başarılı şef, turizm sektöründe çalışan Ecem Ruşitoğlu ile 2017 yılında evlendi. Çiftin, 2020 yılında dünyaya gelen Derin Maya isimli bir kızları bulunuyor.
İlerleyen yıllarda çiftin yollarını ayırdığı yönünde bilgiler bulunsa da bu konuda taraflardan doğrulanmış resmi bir açıklama yapılmadı.