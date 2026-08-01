MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'ya kızı Maya'dan yürek burkan veda

Öte yandan Eren Kaşıkçı'nın vefat etmeden bir hafta önce de kızı Maya'nın doğum gününü kutladığı ortaya çıktı. Kutlamadan kareleri paylaşan şefin arkadaşı Murat Pala, "Geçen hafta bugün Musullu Köyü’nde Maya'mızın doğum gününü kutlamıştık. Bugün ise Eren’imizi toprağa vermeye gidiyoruz. Hayat gerçekten bir an…" ifadelerini kullandı.

“MİNİK YAVRUSUYLA BİZZAT İLGİLENECEĞİM”

Acun Ilıcalı da Eren Kaşıkçı 'nın vefatı sonrası Maya'nın tüm masraflarını üstleneceğini “Eren çok efendi, dünya tatlısı bir yarışmacıydı. Minik yavrusuyla ben bizzat ilgileneceğim. Ailesi ve yavrumuzun geleceği bizim için çok önemli. Gidenin yeri dolmuyor ama elimizden geleni yapacağız” sözleriyle duyurmuştu.