MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'ya kızı Maya'dan yürek burkan veda
01.08.2026 09:00
Son Güncelleme: 01.08.2026 09:03
MasterChef şampiyonlarından Eren Kaşıkçı hayatını kaybetti. Dün memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlanan Kaşıkçı'ya minik kızının vedası yürekleri dağladı.
MasterChef Türkiye ile tanınan ve 2021 sezonunda şampiyon olan Eren Kaşıkçı ani vefatıyla herkesi yasa boğdu. İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulunan 37 yaşındaki şef, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreni sonrası memleketi Tokat'ta gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
“Kızıl Sakal” lakabıyla tanınan Kaşıkçı'nın ölümüyle alakalı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Tokat'ın Musullu Köyü'nde toprağa verilen Eren Kaşıkçı'ya minik kızı Maya'nın vedası yürek burktu. Anne Ecem Kaşıkçı'nın paylaşımı herkesi duygulandırdı.
"BELKİ DE EN SAF VEDALARDAN BİRİ BUYDU"
Eren Kaşıkçı'nın mezarının fotoğrafını paylaşan Ecem Kaşıkçı, "'Bugün seni toprağa emanet ettik... Mekânın huzur, yüreğimizdeki yerin daim olsun Can Eren. Maya'nın senin için yaptığı resmi de mezarına bıraktık. Belki de en saf vedalardan biri buydu... Maya seninle hayalini çizmişti, sana bıraktık canımız Eren. Nur içinde uyu'' ifadelerini kullandı.
GEÇEN HAFTA KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ
Öte yandan Eren Kaşıkçı'nın vefat etmeden bir hafta önce de kızı Maya'nın doğum gününü kutladığı ortaya çıktı. Kutlamadan kareleri paylaşan şefin arkadaşı Murat Pala, "Geçen hafta bugün Musullu Köyü’nde Maya'mızın doğum gününü kutlamıştık. Bugün ise Eren’imizi toprağa vermeye gidiyoruz. Hayat gerçekten bir an…" ifadelerini kullandı.
“MİNİK YAVRUSUYLA BİZZAT İLGİLENECEĞİM”
Acun Ilıcalı da Eren Kaşıkçı'nın vefatı sonrası Maya'nın tüm masraflarını üstleneceğini “Eren çok efendi, dünya tatlısı bir yarışmacıydı. Minik yavrusuyla ben bizzat ilgileneceğim. Ailesi ve yavrumuzun geleceği bizim için çok önemli. Gidenin yeri dolmuyor ama elimizden geleni yapacağız” sözleriyle duyurmuştu.
"KIZIL SAKAL" OLARAK TANINDI, "LEZZET BABA" SÖZÜYLE AKILLARDA KALDI
1989 doğumlu, aslen Tokatlı profesyonel şef ve işletmeci olan Eren Kaşıkçı, meslek hayatı boyunca İstanbul’daki çeşitli otellerin mutfaklarında çalıştı. Kaşıkçı daha sonra Gökçeada’ya yerleşerek bir sörf otelinde şeflik yaptı.
2021 yılında MasterChef Türkiye’ye katılan Kaşıkçı, özellikle Anadolu mutfağından esinlenen tabaklarıyla dikkat çekti. Finalde Hasan Biltekin’i geride bırakarak sezonun şampiyonu oldu. Yarışmanın ardından “Kızıl Sakal” markasıyla restoran ve sandviç işletmeleri açan Kaşıkçı, gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürüyordu. MasterChef All Star'a da katılan Eren Kaşıkçı, “Lezzet Baba” sözleriyle akıllarda kaldı. Kaşıkçı'nın Maya adında bir kızı bulunuyor.