MasterChef stüdyosunda sesler bir anda yükseldi. "Abi yapma şunu"
13.11.2026 09:23
Son Güncelleme: 13.11.2026 09:33
MasterChef'te dün akşam haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlar kıran kırana yarışırken; Tolğa ile Muhammed arasında tansiyon yükseldi. Şefler de olaya müdahale etti.
MasterChef Türkiye'nin 12 Kasım akşamı yayınlanan yeni bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Tolgahan ve Tolğa'nın kaptanlığında yarışan mavi ve kırmızı takım bir kez daha karşı karşıya geldi.
MasterChef'te haftanın 3'üncü dokunulmazlık oyununda konsept mantarlar oldu. Takımlar, farklı mantarlar ile hazırlanan yedi çeşit yemek için ter döktü.
TADIM SIRASINDA GERGİN ANLAR
Yarışmacılar 45 dakika içinde kendilerinden istenen mantarlı miso çorbası, Muğla usulü ekşili çintar, üç mantarlı kiş, mantarlı baklava böreği, kuzugöbeği mantar dolması, mantarlı risotto, mantarlı güveç için mücadele etti.
Hazırlanan yemeklerin tadımı sırasında stüdyoda gerginlik yaşandı. Tansiyonu düşen Tolğa toparlayıp yerine dönünce, kırmızı takımdaki Muhammed “Tolğa abi iyi misin?” diye sordu.
Tolğa da karşılık olarak “Tansiyonum düştü, ankastrem yok” deyince Muhammed, “Abi yapma şunu, ayıp. Kaç kere söyledim sana" diyerek sinirlendi.
MUHAMMED İZİN İSTEYİP STÜDYODAN ÇIKTI
Muhammed "Yapma abi şunu, ayıp" diye Tolğa'ya bağırınca şefler de sakinleşmeleri için müdaha etti. Tolğa şaka yaptığını söylese de sakinleşemeyen Muhammed izin isteyip stüdyodan çıktı.
Sonrasında şefler de neler olduğunu sordu. Konuşmalar sonucunda Muhammed'in anksiyete bozukluğu yaşadığı ve bu konunun gündeme getirilmemesini istediği ortaya çıktı. Tolğa ise onun kinayeli bir şekilde soru sorduğunu bu yüzden böyle bir cevap verdiğini öne sürdü.
Söz alan Armağan ise “Muhammed empati gücü yüksek bir adam, evde de bir diyaloglarını görmedim. Tolğa abinin mizacı sert biraz. Yanlış anladığını düşünüyorum. Bir insanın bir rahatsızlığı var. Bundan da muzdarip, ‘İyi misin Tolğa abi?’ sorusuna biraz sert bir cevap oldu bence” dedi.
Somer Sivrioğlu da anksiyete konusunun şaka yapılacak bir şey olmadığını söyledi.
"BUNLAR YAPILIRSA BEN DE TEPKİ GÖSTERİRİM"
Tüm bunların ardından dokunulmazlık oyununu kazanan taraf mavi takım oldu.
Takım oyununu kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti. Oyun öncesi konuşan Muhammed, “Geçmişte zor zamanlar geçirdim, ailem de hep yanımdaydı. Kimseye bel altı vurmayı tercih etmiyorum. Kimseyle bir uğraşım yok, eğer savaşacaksak bu yaralarımızdan olmasın. Eğer bunlar yapılmaya devam ederse ben de tepki göstermeye devam ederim. Bu tarz söylemler sonrası benim toparlamam 3-4 gün sürüyor. Ama şimdi yemeğimi yapıp rahatlayacağım” dedi.
Muhammed’den özür dileyen Tolğa da “İyi misin?’ diye sorunca ters anlamış olabilirim. Aramız kötü olunca niyet okumaya giriyor bazı şeyler. Bu 3 kere oldu, özür diliyorum. Hakkını helal et” dedi.
ELEME POTASINA GİDEN İSİM BELLİ OLDU
Hakkını helal ettiğini söyleyen Muhammed ise “Ben bunu atlatırken çok zor zamanlar geçirdim ve bunu atlattım. Ama bu söylemler beni zor duruma sokuyor. Benim Tolğa abiyle bir problemim yok, saygısızlık yapmadım, tartışmadım. Bir insanı yaralarından vurmak yakışmıyor. Ben yapmam, bana da yapılmasın” diye konuştu.
Şefler, bireysel dokunulmazlıkta kırmızı takım yarışmacılarından “Milyon Dolarlık Tavuk Kaserol” (Million Dollar Chicken Casserole) istedi.
Verilen sürede tabaklarını çıkaran kırmızı takım yarışmacılardan bireysel dokunulmazlığı kazan isim Tolgahan oldu. Gece sonunda arkadaşlarının oylarıyla eleme potasına giden de Bahar oldu.