MasterChef stüdyosunda sesler bir anda yükseldi. "Abi yapma şunu"

Muhammed "Yapma abi şunu, ayıp" diye Tolğa'ya bağırınca şefler de sakinleşmeleri için müdaha etti. Tolğa şaka yaptığını söylese de sakinleşemeyen Muhammed izin isteyip stüdyodan çıktı.

Sonrasında şefler de neler olduğunu sordu. Konuşmalar sonucunda Muhammed'in anksiyete bozukluğu yaşadığı ve bu konunun gündeme getirilmemesini istediği ortaya çıktı. Tolğa ise onun kinayeli bir şekilde soru sorduğunu bu yüzden böyle bir cevap verdiğini öne sürdü.

Söz alan Armağan ise “Muhammed empati gücü yüksek bir adam, evde de bir diyaloglarını görmedim. Tolğa abinin mizacı sert biraz. Yanlış anladığını düşünüyorum. Bir insanın bir rahatsızlığı var. Bundan da muzdarip, ‘İyi misin Tolğa abi?’ sorusuna biraz sert bir cevap oldu bence” dedi.

Somer Sivrioğlu da anksiyete konusunun şaka yapılacak bir şey olmadığını söyledi.