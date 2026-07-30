MasterChef'in Kızıl Sakal'ıydı. Eren Kaşıkçı'ya veda

Öte yandan Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı MasterChef jüri üyeleri ve yarışmacılarını da yasa boğdu. Kaşıkçı'yı tanıyan tüm yarışmacılar taziye paylaşımları yaparken, yarışmanın jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna da üzüntülerini paylaştı.

Somer Sivrioğlu, “Ah Eren'im.. Ah benim canım kardeşim. Devrin daim olsun” derken, Danilo Zanna şu ifadeleri kullandı:

“Canım Eren.. Seni tanımış olmaktan hep büyük mutluluk duydum. Güler yüzün, samimiyetin ve güzel kalbin hep aklımda kalacak. Geride bıraktığın güzel anılar ve insanların kalbinde bıraktığın iz asla silinmeyecek. Başımız sağ olsun. Seni hiç unutmayacağız. Ailene ve seni seven herkese sabır ve başsağlığı diliyorum. Güzel kalbin nurlar içinde kalsın.”

Mehmet Yalçınkaya ise “Allah var gam yok dedin hep. Karıncayı bile incitmeyecek kalbe sahip canım kardeşim. Dünya malında hiç gözün olmadı. Canım yandı ateş düştü içime. Rabbim mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm çok” dedi.