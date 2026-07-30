MasterChef'in Kızıl Sakal'ıydı. Eren Kaşıkçı'ya veda
30.07.2026 15:11
MasterChef yarışmasıyla tanınan ve 2021'de şampiyon olan Eren Kaşıkçı, hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan 37 yaşındaki şef, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye'de şampiyon olan Eren Kaşıkçı, “Kızıl Sakal” lakabıyla hafızalara kazındı. Daha sonra All Star sezonunda da boy gösteren ve sık sık konuk olarak yarışmada boy gösteren Kaşıkçı'dan acı haber geldi.
37 yaşındaki Eren Kaşıkçı, Sarıyer Kumköy Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Ani vefatıyla ailesi ve sevenlerini yasa boğan Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
MEMLEKETİ TOKAT'TA TOPRAĞA VERİLECEK
Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Eren Kaşıkçı'nın kalp krizi geçirmiş olacabileceği değerlendiriliyor. İlaçlarına uzanmaya çalırken vefat ettiği de iddia edilen Kaşıkçı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Eren Kaşıkçı'nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Yeni Doğan Cemevi'nden kaldırılacak, ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlanacak.
"CANIM YANDI, ATEŞ DÜŞTÜ İÇİME"
Öte yandan Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı MasterChef jüri üyeleri ve yarışmacılarını da yasa boğdu. Kaşıkçı'yı tanıyan tüm yarışmacılar taziye paylaşımları yaparken, yarışmanın jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna da üzüntülerini paylaştı.
Somer Sivrioğlu, “Ah Eren'im.. Ah benim canım kardeşim. Devrin daim olsun” derken, Danilo Zanna şu ifadeleri kullandı:
“Canım Eren.. Seni tanımış olmaktan hep büyük mutluluk duydum. Güler yüzün, samimiyetin ve güzel kalbin hep aklımda kalacak. Geride bıraktığın güzel anılar ve insanların kalbinde bıraktığın iz asla silinmeyecek. Başımız sağ olsun. Seni hiç unutmayacağız. Ailene ve seni seven herkese sabır ve başsağlığı diliyorum. Güzel kalbin nurlar içinde kalsın.”
Mehmet Yalçınkaya ise “Allah var gam yok dedin hep. Karıncayı bile incitmeyecek kalbe sahip canım kardeşim. Dünya malında hiç gözün olmadı. Canım yandı ateş düştü içime. Rabbim mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm çok” dedi.
KIZIL SAKAL OLARAK TANINDI, "LEZZET BABA" SÖZÜYLE AKILLARDA KALDI
1989 doğumlu, aslen Tokatlı profesyonel şef ve işletmeci olan Eren Kaşıkçı, meslek hayatı boyunca İstanbul’daki çeşitli otellerin mutfaklarında çalıştı. Kaşıkçı daha sonra Gökçeada’ya yerleşerek bir sörf otelinde şeflik yaptı.
2021 yılında MasterChef Türkiye’ye katılan Kaşıkçı, özellikle Anadolu mutfağından esinlenen tabaklarıyla dikkat çekti. Finalde Hasan Biltekin’i geride bırakarak sezonun şampiyonu oldu. Yarışmanın ardından “Kızıl Sakal” markasıyla restoran ve sandviç işletmeleri açan Kaşıkçı, gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürüyordu. MasterChef All Star'a da katılan Eren Kaşıkçı, “Lezzet Baba” sözleriyle akıllarda kaldı. Kaşıkçı'nın Maya adında bir kızı bulunuyor.