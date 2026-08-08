MasterChef'te ana kadro tamamlanıyor. 19'uncu yarışmacı belli oldu
08.08.2026 09:02
MasterChef 2026'da heyecan sürüyor. Ana kadronun şekillendiği yarışmada tüm yarışmacılar canla başla yemek yaparken, MasterChef'in 19'uncu yarışmacısı belli oldu.
Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın üstlendiği MasterChef Türkiye yeni sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Ana kadroda yer alacak isimlerin belli olduğu turlar sürerken, MasterChef son bölümde de heyecan doruktaydı.
Dördüncü grubun ana kadroya girmek için mücadele ettiği MasterChef'te 20 kişiden oluşacak ana kadronun 19'uncu yarışmacısı belirlendi.
KURU FASULYE PİLAV ETABININ BAŞARILI TABAKLARI
MasterChef son bölümde; ilk turda yarışmacılar, kuru fasulye ve pirinç pilavı hazırlamak için tezgah başına geçti. İsim yazılı önlük giymek için 50 dakikalık sürede kıran kırana mücadele eden yarışmacılardan 6 kişi ikinci tura geçmeye hak kazandı.
ASMA YAPRAĞI İLE EN YARATICI YEMEĞİ KİM HAZIRLADI
Final etabında ise şefler, yarışmacılardan asma yaprağı ile yaratıcı tabaklar hazırlamalarını istedi. Berin, Nurettin, Şerif, Armağan, Recep ve İrem 45 dakika boyunca en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. Asma yaprağı etabındaki tadım sonrası son üçe Şerif, Armağan ve İrem kaldı.
İŞTE MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN 19'UNCU YARIŞMACI
Sona kalan ikili ise Armağan ve İrem oldu. Ancak gecenin kazananı Armağan oldu. Böylece MasterChef ana kadroya giren 19'uncu yarışmacı Armağan oldu.
"BU AKŞAM EVE MUTSUZ DÖNMEYECEĞİM"
İsmi yazılı olan önlüğü giyen Armağan, “Bu yarışmaya gelirken herkes çok hazırlanıyor ben de onlar kadar hazırlandım. Bu süreçte bana en çok destek olan kız arkadaşıma teşekkür ediyorum. Dört gün boyunca iki turda da yarıştım. Bu turda istediğim tabağı çıkardım. Hak edilmiş bir isim yazılı önlük almanın verdiği mutluluğum var. Bu akşam eve mutsuz dönmeyeceğim için çok mutluyum. Teşekkürler” dedi.