MasterChef'te ana kadro tamamlanıyor. 19'uncu yarışmacı belli oldu

Sona kalan ikili ise Armağan ve İrem oldu. Ancak gecenin kazananı Armağan oldu. Böylece MasterChef ana kadroya giren 19'uncu yarışmacı Armağan oldu.

"BU AKŞAM EVE MUTSUZ DÖNMEYECEĞİM"

İsmi yazılı olan önlüğü giyen Armağan, “Bu yarışmaya gelirken herkes çok hazırlanıyor ben de onlar kadar hazırlandım. Bu süreçte bana en çok destek olan kız arkadaşıma teşekkür ediyorum. Dört gün boyunca iki turda da yarıştım. Bu turda istediğim tabağı çıkardım. Hak edilmiş bir isim yazılı önlük almanın verdiği mutluluğum var. Bu akşam eve mutsuz dönmeyeceğim için çok mutluyum. Teşekkürler” dedi.