MasterChef'te Eren Kaşıkçı unutulmadı. "Ben bu yemeği ondan öğrenmiştim"

Somer Sivrioğlu “Tabi bu yemeği ben burada sevgili Eren’den öğrenmiştim, rahmetli… Bu vesileyle onu bir kez daha analım. Pek çok kez anacağız onu ama… Tokat’tan gelen bir lezzet" dedi.

Mehmet Şef ise “Tam bir Tokat hayranıydı” deyince Somer Şef de “Sizin Tokat mutfağını bu kadar sevmenizin, benim de o konuda bir sürü şey öğrenmemin, Tokat kebabı diye bir lezzeti keşfetmemizin, Tokat batını keşfetmemizin arkasında sevgili Erenciğimiz vardı, bir kez daha ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

Mehmet Yalçınkaya da “Memleketi için çok çalışan bir arkadaşımızdı, tekrar rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gecenin sonunda Emre ve Tolgahan son ikiye kaldı. Ödül oyununu kazanan isim Tolgahan oldu.