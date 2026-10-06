MasterChef'te Eren Kaşıkçı unutulmadı. "Ben bu yemeği ondan öğrenmiştim"
06.10.2026 09:49
MasterChef'in son bölümünde Tokat rüzgarı esti. Ödül oyununun ikinci etabında Bat yemeği yapılması istenen yarışmada kısa süre önce vefat eden Eren Kaşıkçı da anıldı.
MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Batuhan'ın veda ettiği MasterChef 2026'nın 5 Ekim akşamı yayınlanan yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. İlk etapta bıçak çekerek düello düzeninde performans gösteren yarışmacılardan bazıları ikinci etaba kalarak ödüle biraz daha yaklaştı.
İkinci etapta şefler, yarışmacılardan Tokat'ın meşhur lezzeti Bat yapmalarını istedi. Yemek açıklanırken Eren Kaşıkçı'nın anılmasıyla stüdyoda duygusal anlar yaşandı.
"TAM BİR TOKAT HAYRANIYDI"
Somer Sivrioğlu “Tabi bu yemeği ben burada sevgili Eren’den öğrenmiştim, rahmetli… Bu vesileyle onu bir kez daha analım. Pek çok kez anacağız onu ama… Tokat’tan gelen bir lezzet" dedi.
Mehmet Şef ise “Tam bir Tokat hayranıydı” deyince Somer Şef de “Sizin Tokat mutfağını bu kadar sevmenizin, benim de o konuda bir sürü şey öğrenmemin, Tokat kebabı diye bir lezzeti keşfetmemizin, Tokat batını keşfetmemizin arkasında sevgili Erenciğimiz vardı, bir kez daha ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.
Mehmet Yalçınkaya da “Memleketi için çok çalışan bir arkadaşımızdı, tekrar rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.
Gecenin sonunda Emre ve Tolgahan son ikiye kaldı. Ödül oyununu kazanan isim Tolgahan oldu.
ANİ ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANDI
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu olan ve Kızıl Sakal olarak tanınan Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'ta tek yaşadığı evinde 29 Temmuz'da ölü bulundu. Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kaşıkçı, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan Kaşıkçı'nın hazırlanan ön otopsi raporuna göre ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı.
"KIZIL SAKAL" OLARAK TANINDI, "LEZZET BABA" SÖZÜYLE AKILLARDA KALDI
1989 doğumlu, aslen Tokatlı profesyonel şef ve işletmeci olan Eren Kaşıkçı, meslek hayatı boyunca İstanbul’daki çeşitli otellerin mutfaklarında çalıştı. Kaşıkçı daha sonra Gökçeada’ya yerleşerek bir sörf otelinde şeflik yaptı.
2021 yılında MasterChef Türkiye’ye katılan Kaşıkçı, özellikle Anadolu mutfağından esinlenen tabaklarıyla dikkat çekti. Finalde Hasan Biltekin’i geride bırakarak sezonun şampiyonu oldu. Yarışmanın ardından “Kızıl Sakal” markasıyla restoran ve sandviç işletmeleri açan Kaşıkçı, gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürüyordu. MasterChef All Star'a da katılan Eren Kaşıkçı, “Lezzet Baba” sözleriyle akıllarda kaldı. Kaşıkçı'nın Maya adında bir kızı bulunuyor.