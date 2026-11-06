MasterChef'te ilkler gecesi. 13 hafta sonra potaya gitti
06.11.2026 08:23
MasterChef'te dün akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımların düello düzeninde yarıştığı gecede, bir isim ilk kez dokunulmazlık alırken, biri de ilk kez eleme potasına gitti.
MasterChef Türkiye tüm yeni sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Kıran Kırana mücadele edilen yarışmada bu hafta takımlar Armağan ve Şükran'ın kaptanlığında kuruldu.
Haftanın ilk takım oyununu Şükran'ın kaptan olduğu kırmızı takım kazanırken, MasterChef'te 5 Kasım akşamı haftanın ikinci takım oyunu oynandı.
HAFTANIN İKİNCİ TAKIM OYUNUNU KAZANAN TARAF BELLİ OLDU
Düello düzeninin kurulduğu MasterChef son bölümde, yarışmacılar Somer Şef'in imza tabaklarından olan uskumru dolması hazırladı. Balıkları düzgün bir şekilde ayıklayıp içini çıkarmak için terk döken yarışmacılar, canla başla mücadele etti.
50 dakikalık süre sonunda hazırlanan tabakları şefler değerlendirdi. Jürinin seçimleriyle dün akşam oyunu kazanan taraf mavi takım oldu.
Takım oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları da siyah önlükleri giyerek bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. MasterChef jürisi, kırımız takımdan Zeytinyağlı kuru incir dolması hazırlamasını istedi.
Süre sonunda tadım yapan şefler, en beğendikleri üç tabağı öne çağırdı. Nilay, Nurten ve Bahar'dan son ikiye Nurten ile Bahar kaldı.
İŞTE 3'ÜNCÜ VE 4'ÜNCÜ ELEME ADAYLARI
Gece sonunda en iyi incir dolmasını yapan Nurten dokulnulmazlık aldı. İlk kez dokunulmazlık kazanmanın mutluluğunu yaşayan Nurten, eleme potası için bir takım arkadaşının da adını söyledi.
Böylece potaya giden ikinci isim de Bahar oldu. İlk kez potaya giden Bahar, “Şefim bir süreklilik olduğu zaman bir yerde bozuluyor. Ben 13 hafta bunu devam ettirdiğim için kendimle gurur duyuyorum açıkçası. Bu hafta nasip oldu ama kötü hissetmiyorum. Sorun yok" dedi.
Ardından yapılan konseyde de eleme potasına giden diğer yarışmacı Eyyüp Can oldu. Bu hafta eleme potasındaki ilk adaylar ise şöyle; Tolgahan, Ayşe, Bahar ve Eyyüp Can…