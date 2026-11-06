MasterChef'te ilkler gecesi. 13 hafta sonra potaya gitti

Gece sonunda en iyi incir dolmasını yapan Nurten dokulnulmazlık aldı. İlk kez dokunulmazlık kazanmanın mutluluğunu yaşayan Nurten, eleme potası için bir takım arkadaşının da adını söyledi.

Böylece potaya giden ikinci isim de Bahar oldu. İlk kez potaya giden Bahar, “Şefim bir süreklilik olduğu zaman bir yerde bozuluyor. Ben 13 hafta bunu devam ettirdiğim için kendimle gurur duyuyorum açıkçası. Bu hafta nasip oldu ama kötü hissetmiyorum. Sorun yok" dedi.

Ardından yapılan konseyde de eleme potasına giden diğer yarışmacı Eyyüp Can oldu. Bu hafta eleme potasındaki ilk adaylar ise şöyle; Tolgahan, Ayşe, Bahar ve Eyyüp Can…