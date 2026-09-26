MasterChef'te korkutan anlar. Mehmet Şef'ten hayat kurtaran hamle

Tüm bunların ardından Emre'ye su veren Mehmet Şef, biraz oturup sakinleşmesini söyledi. Mehmet Şef, yaşadığı korkuyu “Abi en korktuğum şey. Bir su versene. Gel otur biraz. Gel sakinleş. Bu benim en korktuğum şeydir biliyor musun? Allah korusun” sözleriyle dile getirdi.

Gece sonunda Bayramiç beyazıyla en yaratıcı ve lezzetli tabağı hazırlayarak ödülü kazanan kişi Nilay oldu.