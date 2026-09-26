MasterChef'te korkutan anlar. Mehmet Şef'ten hayat kurtaran hamle
26.09.2026 09:18
MasterChef'in son bölümünde yürekler ağza geldi. Ödül oyununda Emre'nin boğazına bir şey kaçması ve durumu fark eden Mehmet Şef'in müdahalesi gündem oldu.
MasterChef'in 25 Eylül Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Şükran ve Şiringül'ün kaptanlığında yarışan yarışmacılar, en iyi sebze yemeklerini yapmak için canla başla mücadele etti. Ödül oyununu kazanan taraf mavi takım oldu.
ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM
Ödül oyununun ikinci etabında ise mavi takım yarışmacıları tezgah başına geçti. Bayramiç beyazı ile en yaratıcı tabağı yapmaları istenen yarışmacılar, ilk olarak ürünün tadına baktı ve malzeme listesi hazırladı. Ardından markete koşup ihtiyaçları olan ürünleri almaya başladılar.
EMRE'NİN YANINA KOŞTU
İşte bu anlarda kısa süreli panik yaşandı. Emre'nin boğazına yediği ürünün kaçması ve nefes almakta zorlanması herkesi korkuttu. Durumu fark eden Mehmet Şef ise hızlıca müdahale etti. Mehmet Yalçınkaya, Emre’ye Heimlich manevrası uygularken, sağlık görevlisi de geldi.
Müdahale sırasında Emre'nin durumunu kontrol eden Mehmet Şef, yarışmacının "Yuttum" demesiyle rahatladı.
"EN KORKTUĞUM ŞEY"
Tüm bunların ardından Emre'ye su veren Mehmet Şef, biraz oturup sakinleşmesini söyledi. Mehmet Şef, yaşadığı korkuyu “Abi en korktuğum şey. Bir su versene. Gel otur biraz. Gel sakinleş. Bu benim en korktuğum şeydir biliyor musun? Allah korusun” sözleriyle dile getirdi.
Gece sonunda Bayramiç beyazıyla en yaratıcı ve lezzetli tabağı hazırlayarak ödülü kazanan kişi Nilay oldu.