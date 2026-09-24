MasterChef'te kural ihlali pahalıya patladı. "Defalarca uyardım"

Tüm bunların ardından şefler, tadımı tamamladı ve haftanın ikinci takım oyunu 5-5 skorla bitti. Eşitlik durumu sonrası takımları aşağıya çağıran jüri üyeleri, yapılan kural ihlalini ve aldıkları kararı açıkladı.

Somer Şef, “Normalde beraberlik olduğunda iki takımdan bir kişi seçerek yeni bir yemek yaptırıyoruz fakat bugün bizim de incelediğimiz bir şey var” dedi.

Ardından sözü alan Mehmet Şef, "Biz her oyun sonrası buradaki buzdolapları nasıl kullanacağınızı söylüyoruz ve hassas ürün yoksa buzdolabının normal yerine koymanızı istiyoruz. Muhammed, Tolga ve Emre direk alt tarafa koyuyor. Üçünüz de direk gidip alt rafa koyuyorsunuz. Bana bu soruluyor, arkadaşlarınız bunu duyuyor size de söylüyor ama yine bu durum oluyor. Dört kez uyarıyorum, takım arkadaşlarınız da duyuyor" dedi.