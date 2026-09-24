MasterChef'te kural ihlali pahalıya patladı. "Defalarca uyardım"
24.09.2026 10:16
MasterChef'in 23 Eylül akşamı ekranlara gelen bölümüne takımlardan birinin kural ihlali damga vurdu. Düellolar sonrası skor eşit olsa da kurala uymayan takım yenik sayıldı.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Mücadelenin kıran kırana geçtiği yarışmada takımlar, bu hafta Şükran ve Şiringül'ün kaptanlığında kuruldu.
Haftanın ilk takım oyununu Şükran ve arkadaşlarının kazandığı MasterChef'in dün akşamki bölümünde ikinci takım oyunu oynandı.
Düello düzeninin kurulduğu MasterChef son bölümde, yarışmacılar 1 saatte kazandibi hazırladı. Canla başla mücadele eden yarışmacılar, bu sürede hem tatlılarını hazırladı hem de soğuttu.
Oyun bittiğinde tatlılar buzdolabına kaldırılırken bir kural ihlali yaşandı. Mavi takımdan Emre, Tolga ve Muhammed hazırladıkları tatlıları buzdolabının alt tarafına koydu. Bunu gören Şadi, Mehmet Şef'e durumu açıklayınca, şefler yarışmacıları “Tatlılar buzdolabının üst tarafına koyulacak, eksiye koymayın” diye uyardı.
"BİZ HER OYUN SONRASI SİZLERİ BİLGİLENDİRİYORUZ"
Tüm bunların ardından şefler, tadımı tamamladı ve haftanın ikinci takım oyunu 5-5 skorla bitti. Eşitlik durumu sonrası takımları aşağıya çağıran jüri üyeleri, yapılan kural ihlalini ve aldıkları kararı açıkladı.
Somer Şef, “Normalde beraberlik olduğunda iki takımdan bir kişi seçerek yeni bir yemek yaptırıyoruz fakat bugün bizim de incelediğimiz bir şey var” dedi.
Ardından sözü alan Mehmet Şef, "Biz her oyun sonrası buradaki buzdolapları nasıl kullanacağınızı söylüyoruz ve hassas ürün yoksa buzdolabının normal yerine koymanızı istiyoruz. Muhammed, Tolga ve Emre direk alt tarafa koyuyor. Üçünüz de direk gidip alt rafa koyuyorsunuz. Bana bu soruluyor, arkadaşlarınız bunu duyuyor size de söylüyor ama yine bu durum oluyor. Dört kez uyarıyorum, takım arkadaşlarınız da duyuyor" dedi.
"KURALA UYMAYAN TAKIM YENİK SAYILIYOR"
Kararı açıklayan şefler, "Kurala uymayan takım yenik sayılıyor. İkinci takım oyununun galibi de otomatikman kırmızı takım oluyor" dedi.
Kural ihlali yapan mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Şeflerin kayısı, vişne, çilek ve üzüm verdiği yarışmacılar 30 dakika içinde şekerin meyveden geldiği bir tatlı hazırladı. Bireysel dokunulmazlıkta kazanan Bahar oldu. Bahar'ın Eyüpcan'ı potaya yollaması sonrası yapılan oylamada diğer eleme adayı da Nilay oldu.