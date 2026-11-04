MasterChef'te Şadi ve Ayşe arasında ipler gerildi. Mehmet Şef ikisini de kulise yolladı
04.11.2026 08:38
MasterChef'in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Ayşe ve Şadi arasında tansiyon yükseldi. Oylama sırasında tartışan ikiliye Mehmet Şef müdahale etti ve "Geçin arkaya kulise" dedi.
MasterChef Türkiye'de 3 Kasım Salı akşamı haftanın ilk takım oyunu oynandı. Armağan'ın mavi takım, Şükran'ın kırmızı takım kaptanı olduğu yeni haftanın birinci oyununda patatesli yemekler yapıldı.
Şefler, takımlardan 45 dakikada Bavyera usulü patates salatası, patates çorbası, patatesli hingel, Erzurum patates dolması, tavuklu patates sandal, Gateau di patate ve Zwetschgenknödel yapmalarını istedi.
Ardından yemeklerin tadına bakan şefler en iyi tabakları açıkladı. MasterChef son bölümde kazanan 4-3 skorla kırmızı takım oldu.
"İSTEDİĞİN VE BİLDİĞİN YEMEKLERİ ALMANDAN RAHATSIZ OLUYORUM"
Bireysel dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçen mavi takım ise tahin ve pekmez kullanarak yaratıcı tabaklar hazırladı.
Bireysel dokunulmazlığı alan Kübra, potaya Tolgahan'ı yolladı. Mavi takım potaya giden ikinci isim için oylamaya gitti.
Oylama sırasında Ayşe, “Seninle aynı takımda olunca hep istediğin ve bildiğin yemekleri alıyorsun. Ve ben bundan rahatsızım” diyerek Şadi’yi yazdı.
Şadi de “Sen isteyerek bir tabak alsan da yemeğin geçmiyor. Sen zaten benim gözümde başarılı değilsin. Ki senin takımda olmanı da istemedim. Senin tabaklarının başarılı olduğunu düşünmüyorum” dedi.
Ayşe de yanıt olarak “Ben de seni başarısız buluyorum ve aynı takımda olmak istemiyorum. Senin yeteneğin de benim yeteneğim de ortada” dedi.
"İYİ BİR İNSAN DEĞİLSİN"
Sonrasında oy vermek üzere öne çıkan Şadi, bazen isteyerek aldığı tabakların da geçmediğini söyledi. Ayşe’nin takımı karıştırmak için böyle bir şey yaptığını belirten Şadi, “Yemin billah iyi bir insan değilsin. Ben senin kullandığın kelimeleri de biliyorum” dedi.
Sinirlenen Ayşe, “Ben kötü biriyim siz hepiniz çok iyisiniz. Benim sevilmem bu kadar mı dert oldu size?” diyerek çıkıştı.
Şadi, Ayşe’nin ismini defalarca delgeçten geçirince tansiyon yükseldi. Ayşe, “Bu da senin saygısızlığını gösteriyor, yaşının adamı değilsin. Gerçekten komiksin. Saygısız” dedi.
MEHMET ŞEF: "BİZE SAYGISIZLIK YAPIYORSUNUZ"
Bu sözlere sinirlenen Şadi, Ayşe'nin karşısında tepki gösterirken yayın sessize alındı. Şadi, şefler tarafından uyarılırken, Ayşe de devam etti.
İyice sinirlenen Mehmet Şef, oylarını kullanan ikiliye “Geçin arkaya kulise" diyerek onları stüdyodan yolladı.
Sonra da yarışmacılara "Siz bize saygısızlık yapıyorsunuz. Size saygılı, usturuplu davranıyoruz ama bizi o moda sokmayın. Aileye, karaktere, ona buna girmeyin diye sizi uyarıyoruz. Bizi o moda sokarsanız, burada motivasyonsuzluktan yemek yapamazsınız” dedi.
Gece sonunda potaya giden ilk isimler Tolgahan ve Ayşe oldu.