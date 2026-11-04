MasterChef'te Şadi ve Ayşe arasında ipler gerildi. Mehmet Şef ikisini de kulise yolladı

Bireysel dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçen mavi takım ise tahin ve pekmez kullanarak yaratıcı tabaklar hazırladı.

Bireysel dokunulmazlığı alan Kübra, potaya Tolgahan'ı yolladı. Mavi takım potaya giden ikinci isim için oylamaya gitti.

Oylama sırasında Ayşe, “Seninle aynı takımda olunca hep istediğin ve bildiğin yemekleri alıyorsun. Ve ben bundan rahatsızım” diyerek Şadi’yi yazdı.

Şadi de “Sen isteyerek bir tabak alsan da yemeğin geçmiyor. Sen zaten benim gözümde başarılı değilsin. Ki senin takımda olmanı da istemedim. Senin tabaklarının başarılı olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Ayşe de yanıt olarak “Ben de seni başarısız buluyorum ve aynı takımda olmak istemiyorum. Senin yeteneğin de benim yeteneğim de ortada” dedi.