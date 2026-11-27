MasterChef'te Somer Şef ile Tolğa bir anda gerildi. "Saygısızlık yapma"
27.11.2026 11:34
MasterChef Türkiye'de dün akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takımdaki salata krizi ardından Somer Şef ve Tolğa arasında da gerginlik yaşandı.
MasterChef'in 26 Kasım akşamı yayınlanan yeni bölümünde Muhammed'in kaptan olduğu mavi takım ile Eyyüp Can'ın kaptan olduğu kırmızı takım bir kez daha karşı karşıya geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda takımlar, 7 çeşit Fransız yemeği hazırladı.
Hazırlık sürecinde mavi takımda Nice Salatası'nı hazırlayan Ayşe'ye sos konusunda Tolğa yardımcı oldu. Ancak hazırlanan sosu yoğun ve tat olarak keskin bulan Ayşe zeytinyağı ile açarak müdahale etti.
Tadım sırasında da Ayşe'nin sosu Tolğa ve Nilay'ın hazırladığını söylemesi üzerine Tolğa olanları şeflere anlattı. Şefler de kazanan tarafın kırmızı takım olduğunu, mavi takımın sosunun kıvamını çok akışkan bulduklarını, sebzelere bile yapışmadığını söyledi.
"SENİ KÖTÜLEYECEK TEK BİR CÜMLEMİ SÖYLESİNLER BEN DİSKALİFİYE OLAYIM"
Tadım sonrası oyunu kazanan taraf kırmızı takım oldu. Şefler, bireysel dokunulmazlık için stüdyoya gelen mavi takımla salatayı konuştu.
Söz alan Ayşe, "Bu salata sosu meselesi daha sonuç açıklanmadan olay oldu. Tolğa beni kötülemeye başladı tuhaf bir şekilde" deyince Tolğa araya girdi.
Sinirlenen Tolğa, "Bunlarla tartışmak kadar kötü bir şey yok. Kendisine olması gerekeni söyledim ama kabul etmedi. Reçete kendisinin de ben de geri çekildim. Seni kötüleyecek bir tane cümlemi söyleyin ben buradan diskalifiye olmak istiyorum. Yeter. Ben bunlarla mı uğraşacağım şefim?" dedi.
Sonrasında sözünü bitiren Ayşe, sosun daha sıvı olması gerektiğini düşündüğünü tadını da beğenmeyince müdahale ettiğini belirtti ve "Daha yemeğin sonucu açıklanmadan ‘ben sosu çok güzel yaptım da senin yüzünden böyle oldu’ demek takım arkadaşına saygısızlık" dedi.
"NE KONUŞURSAN KONUŞ" DEYİP STÜDYOYU TERK ETTİ
Bunun üzerine Tolğa, "Bence burada bir kadınla konuşmak tamamen saygısızlık. Merhaba demek bile MasterChef'te saygısızlık. Bence bunlar böyle. Kime bir şeyler söylersek bu onu algılıyor" deyince Somer Şef araya girdi.
Somer Sivrioğlu, "Yine de genelleme yapmayalım. Kadın olarak deme. Ayşe'yle öyle olabilir" dedi.
Tolğa da "Şefim ben burada hangi kadına bir şey söylesem ben saygısızmışım, kötülemişim. Öyle bir şey olmamasına rağmen oldu diyorlar. Ben bunlardan gerçekten bıktım, ben bunlarla uğraşmak istemiyorum şefim" dedi.
Somer Şef bunun üzerine "Tolğacığım konu Ayşe ya Ayşe hakkında yap. Kadınlar hakkında diye niye bir genelleme yapıyorsun?" dedi.
Tolğa'nın Somer Şef'e "Siz de önünü kesiyorsunuz" itirazıyla Somer Şef sinirlendi.
"Tolğacığım ben senin jürinim. İster sözünü keserim, ister dışarı atarım saygısızlık yapma. Sana bir laf söylüyorum. Ben burada seni korumaya çalışıyorum. Sana yardımcı olmak mı suç? Ne konuşursan konuş" diyerek stüdyoyu terk etti.
Somer Şef gittikten sonra Mehmet Şef hak verince Tolğa da "Hiç de haklı değil. Ben hepsinden aynı tepkiyi görüyorum şefim" dedi.
Bunun ardından Mehmet Yalçınkaya da "Diğer arkadaşlarınla da sorun yaşasan onlara bunları o gün söylersin. Bunu genelleme yapamayız, erkekler için de yapamayız. Ama Somer Şef dediğinde haklı ve gerçekten seni korumaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
POTAYA GİDEN İSİM BELLİ OLDU
Tüm bunların ardından mavi takım, bireysel dokunulmazlık için tekrar tezgah başına geçti. Yarışmacılar, “Prik Nam Pla ve Çıtırlı Kai Jeow” adlı yemeği hazırladı.
En iyi tabağı hazırlayarak bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Muhammed oldu. Takım oylaması sonrası da eleme adayı Ayşe oldu.