MasterChef 'in 26 Kasım akşamı yayınlanan yeni bölümünde Muhammed'in kaptan olduğu mavi takım ile Eyyüp Can'ın kaptan olduğu kırmızı takım bir kez daha karşı karşıya geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda takımlar, 7 çeşit Fransız yemeği hazırladı.

Hazırlık sürecinde mavi takımda Nice Salatası'nı hazırlayan Ayşe'ye sos konusunda Tolğa yardımcı oldu. Ancak hazırlanan sosu yoğun ve tat olarak keskin bulan Ayşe zeytinyağı ile açarak müdahale etti.

Tadım sırasında da Ayşe'nin sosu Tolğa ve Nilay'ın hazırladığını söylemesi üzerine Tolğa olanları şeflere anlattı. Şefler de kazanan tarafın kırmızı takım olduğunu, mavi takımın sosunun kıvamını çok akışkan bulduklarını, sebzelere bile yapışmadığını söyledi.