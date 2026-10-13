MasterChef'te sürpriz ziyaret. Acun Ilıcalı, Cağ kebaplarını tek tek tattı
13.10.2026 09:00
MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için mücadele ederken, yemeğin Cağ Kebabı olduğunu öğrenen Acun Ilıcalı da stüdyoyu ziyaret etti.
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Buse'nin veda ettiği yarışmanın yeni haftası kaptanlık mücadelesiyle başladı.
Yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için tezgah başına geçerken, şefler kaptanlık oyununda hazırlayacakları yemeği açıkladı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, yarışmacılardan Cağ Kebabı hazırlamalarını istedi.
"BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR YEMEK"
En lezzetli Cağ kebabını hazırlayarak kaptan olmak isteyen yarışmacılar canla başla mücade ederken, MasterChef'te bir sürpriz de yaşandı.
Kaptanlık oyunu yemeğinin Cağ kebabı olduğunu öğrenen Acun Ilıcalı stüdyoyu ziyaret etti. Ilıcalı, “Çok iyi anladığım bir alan, haberi alınca atladım geldim. Kardeşlerimin bu mücadelesi benim için çok değerli. Cağ kebabı, Erzurum'un simgesidir biliyorsunuz" diyerek Erzurum'a selam yolladı.
“Hak eden kazansın” diyen Ilıcalı, “Bu iş zordur… Benim için çok özel bir yemek, o yüzden bu fırsatı kaçırmak istemedim” şeklinde konuştu.
EN İYİ CAĞ KEBABI YAPAN İSİMLER
Önce seçtiği yarışmacıların hazırladığı Cağ kebabını tadan Acun Ilıcalı ardından da şeflerle birlikte öne çıkan tabakların tadımını yaptı.
En iyi Cağ kebabını yaparak öne çıkan isimler Tolğa, Armağan, Hasan Alp, Enes, Şiringül ve Muhammed oldu. Son ikiye Tolğa ve Muhammed kaldı.
İŞTE YENİ HAFTANIN KAPTANLARI VE TAKIMLARI
Gecenin sonunda en başarılı Cağ kebabını yapan Muhammed, mavi takım kaptanı oldu. Muhammed, kırmızı takım kaptanı olarak Kübra'yı seçti. Muhammed'in takımında; Armağan Nilay, Şükran, Eyyüp Can, Enes, Şiringül, Hasan Alp ve Şadi yer alırken, Kübra'nın takımı ise Bahar, Nurten, Tolğa, Burçin, Emre, Tolgahan ve Ayşe'den oluştu.
SURVİVOR'IN YENİ FORMATI DA BÜYÜK ÖDÜLÜ DE AÇIKLANDI
Öte yandan MasterChef'te yayınlanan tanıtımla Survivor 2027'nin yeni formatı ve büyük ödül açıklandı. Yarışma tarihinde ilk kez uygulanacak format kapsamında Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken takım kaptanı olarak yer alacak.
Acun Ilıcalı'nın "eski efsane yarışmacılar ama gerçekten efsane" diye tanımladığı Turabi ve Ogeday'ın takımları Survivor 2027'de karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun şampiyonluk ödülü ise 10 milyon TL olacak.
Henüz yayın tarihi belli olmayan Survivor 2027'de Turabi ve Ogeday takım kaptanı olsa da büyük ödül gönüllü yarışmacılar tarafından kazanılacak.