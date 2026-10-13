MasterChef'te sürpriz ziyaret. Acun Ilıcalı, Cağ kebaplarını tek tek tattı

En lezzetli Cağ kebabını hazırlayarak kaptan olmak isteyen yarışmacılar canla başla mücade ederken, MasterChef'te bir sürpriz de yaşandı.

Kaptanlık oyunu yemeğinin Cağ kebabı olduğunu öğrenen Acun Ilıcalı stüdyoyu ziyaret etti. Ilıcalı, “Çok iyi anladığım bir alan, haberi alınca atladım geldim. Kardeşlerimin bu mücadelesi benim için çok değerli. Cağ kebabı, Erzurum'un simgesidir biliyorsunuz" diyerek Erzurum'a selam yolladı.

“Hak eden kazansın” diyen Ilıcalı, “Bu iş zordur… Benim için çok özel bir yemek, o yüzden bu fırsatı kaçırmak istemedim” şeklinde konuştu.