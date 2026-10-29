MasterChef'te tadımı şefler değil, onlar yaptı. Eski yarışmacılar yeniden stüdyoda
29.10.2026 09:17
MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde eski yarışmacılar yeniden stüdyoya döndü. Gece sonunda kazanan takım ve eleme potasına giden isimler de belli oldu.
MasterChef'in 28 Ekim Çarşamba akşamki yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kübra ve Hasan Alp'in takımlarıyla beraber canla başla mücadele ettiği bölümde tadımı şefler yapmadı.
Oyun öncesi yarışmacılarla konuşan Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tadımı kendilerinin değil, stüdyoda misafir edecekleri eski yarışmacıların yapacağını duyurdu.
Takımlar düğün çorbası, kabak borani, bardak altı, içli köfte, Kilis tava, şiş köfte ve profiterolden oluşan menüyü 45 dakikada hazırlamak için kıran kırana mücadele etti.
Tüm hünerlerini sergileyen yarışmacılar, tabaklarını konukların ve şeflerin beğenisine sundu.
MASTERCHEF 2025 YARIŞMACILARI YEMEKLERİ TADIP YORUMLADI
MasterChef son bölümde 2025 yılının yarışmacılardan sürpriz isimler tadım yaptı. İkili gruplar halinde tadıma yapmaya gelen eski yarışmacılar, ortak bir kararla beğendikleri tabağı seçti.
Günün ilk konuğu Mert ve Murat Can olurken, ikinci tadımı Sümeyye ve Gizem yaptı.
Ardından Çağatay ve Onur tadım yaptı. Ancak ikili içli köfteye puan vermemeye tercih etti. Yemekleri tadıp yorumlayan son ikili ise Barış ve Sezer oldu.
ELEME POTASINA KİM GİTTİ?
Tüm tadımların yapılması sonrası kazanan taraf mavi takım oldu. Haftanın ikinci takım oyununu da kazanan mavi takım balkona çıkarken, kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti.
Tavuk baget ile yaratıcı yemekler hazırlayan kırmızı takım yarışmacılardan Tolgahan, en iyi tabağı hazırlayarak bireysel dokunulmazlığı kazandı.
Gece sonunda eleme potasına Şükran ve Hasan Alp gitti. Böylece potada yarışacak isimler; Nurten, Enes, Şükran ve Hasan Alp oldu.