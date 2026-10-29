MasterChef'te tadımı şefler değil, onlar yaptı. Eski yarışmacılar yeniden stüdyoda

MasterChef son bölümde 2025 yılının yarışmacılardan sürpriz isimler tadım yaptı. İkili gruplar halinde tadıma yapmaya gelen eski yarışmacılar, ortak bir kararla beğendikleri tabağı seçti.

Günün ilk konuğu Mert ve Murat Can olurken, ikinci tadımı Sümeyye ve Gizem yaptı.

Ardından Çağatay ve Onur tadım yaptı. Ancak ikili içli köfteye puan vermemeye tercih etti. Yemekleri tadıp yorumlayan son ikili ise Barış ve Sezer oldu.