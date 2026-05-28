Matthew Perry'nin ölümüne sebep olan iğneleri yapmıştı. Asistanın cezası belli oldu

Geçtiğimiz aylarda "Ketamin Kraliçesi" lakaplı Los Angeleslı Sangha, aktörün ölümüne yol açan uyuşturucu satışı suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Oyuncuya ömeden birkaç hafta önce ketamin temin eden Dr. Salvador Plasencia 30 ay hapis cezası alırken; Perry'ye ketamin satan Kaliforniyalı doktor Mark Chavez de sekiz ay ev hapsi ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

"Ketamin Kraliçesi" olarak bilinen kişiden uyuşturucu temin eden Erik Fleming ise iki yıl hapis, üç yıl denetimli serbestlik ve 200 dolar para cezasına çarptırıldı.