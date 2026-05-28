Matthew Perry'nin ölümüne sebep olan iğneleri yapmıştı. Asistanın cezası belli oldu
28.05.2026 09:18
Son Güncelleme: 28.05.2026 09:35
2023'te Malibu'daki evinde ölü bulunan Friends yıldızı Matthew Perry davasında yeni bir gelişme yaşandı. Asistanı Kenneth Iwamasa 41 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bir döneme damga vuran “Friends” dizisinde canlandırdığı “Chandler Bing” karakteriyle şöhreti yakalayan Matthew Perry, 28 Ekim 2023 tarihinde evindeki jakuzide ölü bulundu. 54 yaşındaki Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Matthew Perry'nin şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; iki doktor ve oyuncunun kişisel asistanı da dahil olmak üzere beş kişi gözaltına alındı. Beş sanığın tamamı davadaki ilgili suçlamaları kabul ederek suçlu olduklarını itiraf etti.
Geçtiğimiz aylarda "Ketamin Kraliçesi" lakaplı Los Angeleslı Sangha, aktörün ölümüne yol açan uyuşturucu satışı suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Oyuncuya ömeden birkaç hafta önce ketamin temin eden Dr. Salvador Plasencia 30 ay hapis cezası alırken; Perry'ye ketamin satan Kaliforniyalı doktor Mark Chavez de sekiz ay ev hapsi ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.
"Ketamin Kraliçesi" olarak bilinen kişiden uyuşturucu temin eden Erik Fleming ise iki yıl hapis, üç yıl denetimli serbestlik ve 200 dolar para cezasına çarptırıldı.
41 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Tüm bunların ardından davada yargılanan son kişinin de cezası belli oldu. Ünlü oyuncuya ölümcül dozda ketamin enjekte ettiğini kabul eden Perry'nin kişisel asistan Kenneth Iwamasa, 41 ay hapis cezasına çarptırıldı. İki yıl denetimli serbestlik ve 10 bin dolarlık para cezası da alan Iwamasa'nın 17 Temmuz'da cezaevine girmesi bekleniyor.
Hakim Sherilyn Peace Garnett, cezayı açıklarken Iwamasa'nın Perry'nin bağımlılıkla mücadelesinden haberdar olmasına ve ölümünden sonra delilleri gizlemesine dikkat çekti.
"SONSUZA KADAR PİŞMAN OLACAĞIM"
Kenneth Iwamasa da Perry'ye defalarca enjeksiyon yaptığını, hatta Perry'nin öldüğü gün de birden fazla enjeksiyon uyguladığını itiraf etti.
Matthew Perry'i evindeki jakuzide hareketsiz şekilde bulan ilk kişi de olan Iwamasa, mahkeme salonundaki konuşmasında ünlü aktörün ailesinden özür diledi.
Çok üzgün olduğunu söyleyen Kenneth Iwamasa, "Yaptığım yasa dışı eylemler nedeniyle sonsuza kadar pişman olacağım. Bunu mezara kadar taşıyacağım. Çok çok üzgünüm" dedi.