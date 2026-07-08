Maymun ısırığı şüphesi vardı, Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

Ece İrtem'in vefatından aylar önceki röportajı da gündem oldu. NTV ekranlarında Ceyda Düvenci'nin sunumuyla ekranlara gelen Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Ece İrtem, oyunculuk yolculuğunda yaşadığı zorluklardan bahsetmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Oyuncu olma yolculuğumda pencereden gökyüzüne bakıp 'Allahım ne olur yardım et, çok istiyorum bana bir fırsat ver' diye çok ağladım. Gerçekten uğraştım ve pes etmedim. Başlangıçta küçük küçük roller geldi. Hiçbirini reddetmedim, böyle böyle bu günlere geldim.”

Ünlü oyuncunun, Düvenci’nin "Peki şimdi nereye?" sorusuna "Ben biraz çok güveniyorum, her şeyi Allah’a emanet ediyorum. Bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana. O bizi bir deneyime, şükretmeye ve sevgi için buraya gönderdi. Ben de artık kendimi rahat bırakıyorum.." verdiği yanıt da dikkat çekti.