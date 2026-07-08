Maymun ısırığı şüphesi vardı, Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
08.07.2026 18:48
Son Güncelleme: 08.07.2026 18:59
35 yaşında evinde hayatını kaybeden Ece İrtem'in otopsi sonucu belli oldu.
“Kızılcık Şerbeti” dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle yıldızı parlayan Ece İrtem, 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetmişti.
Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan 35 yaşındaki İrtem ölüm hakkında maymun ısırığı gibi iddialar ortaya atılmıştı.
Oyuncunun ölüm nedeni, otopsi sonucunun çıkması ile belli oldu.
ÖLÜM NEDENİ ALKOL ZEHİRLENMESİ
Ece İrtem'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından incelemeler yapıldı.
Otopsi sonucunda Ece İrtem'in ölüm nedeninin etil alkol zehirlenmesi olduğu belirtildi.
TAYLAND'DA MAYMUN ISIRDI İDDİASI
Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, savcılığa başvurarak ölüm nedenine ilişkin maymun ısırığı ihtimalinin de değerlendirilmesini talep etmişti.
Gökkoyun, ünlü oyuncunun vefatından kısa bir süre önce Tayland'a gittiğini ve bu tatil sırasında bir maymun tarafından ısırıldığını ve maymun ısırığının sepsis dahil ölümcül neticelerinin olabileceğinin öğrenildiğini belirtmişti.
Yazılı bir açıklama yapan İrtem'in avukatı, "15 Haziran 2026 tarihinde evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet nedbenin tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda, Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir. Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek, otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir" demişti.
NTV YAYININDAKİ SÖZLERİ YÜREK BURKMUŞTU
Ece İrtem'in vefatından aylar önceki röportajı da gündem oldu. NTV ekranlarında Ceyda Düvenci'nin sunumuyla ekranlara gelen Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Ece İrtem, oyunculuk yolculuğunda yaşadığı zorluklardan bahsetmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
“Oyuncu olma yolculuğumda pencereden gökyüzüne bakıp 'Allahım ne olur yardım et, çok istiyorum bana bir fırsat ver' diye çok ağladım. Gerçekten uğraştım ve pes etmedim. Başlangıçta küçük küçük roller geldi. Hiçbirini reddetmedim, böyle böyle bu günlere geldim.”
Ünlü oyuncunun, Düvenci’nin "Peki şimdi nereye?" sorusuna "Ben biraz çok güveniyorum, her şeyi Allah’a emanet ediyorum. Bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana. O bizi bir deneyime, şükretmeye ve sevgi için buraya gönderdi. Ben de artık kendimi rahat bırakıyorum.." verdiği yanıt da dikkat çekti.
ECE İRTEM KİMDİR?
Ece İrtem, 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Annesi yazı işleri müdürü, babası savcı olan İrtem, Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümü'nden 2014 yılında üçüncülükle mezun oldu.
Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi (İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç (soprano) ve Levent Gündüz (tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko (mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.
Ece İrtem, ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul’a geldikten sonra 2014-2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi’den eğitim aldı.
İrtem; Kızılcık Şerbeti, Payitaht Abdülhamid, Sandık Kokusu ve Yeni Gelin gibi yapımlarda yer aldı.