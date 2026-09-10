Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Açıklama geldi

Önceki gün evinde fenalaşan Mehmet Ali Erbil yakınları tarafından vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldığı ve tıkalı damarına stent takıldığı öne sürüldü.

Tüm bu iddiaların ardından Erbil'in basın danışmanından açıklama geldi. Şovmenin basın danışmanı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.