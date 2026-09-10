Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Açıklama geldi
10.09.2026 09:40
Son Güncelleme: 10.09.2026 09:55
Tiyatro sahnelerine dönmeye hazırlanan Mehmet Ali Erbil, kalp krizi geçirdiği iddiasıyla gündeme geldi. Erbil'in basın danışmanından konuyla ilgili açıklama geldi.
Son yıllarda yaşadığı sağlık sorunları ve özel hayatıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, seneler sonra yeni bir oyunla tiyatro sahnelerine döneceğini duyurmuştu.
Hayranlarıyla bir araya gelmek için gün sayan 69 yaşındaki Erbil'in kalp krizi geçirdiği iddia edildi.
ERBİL'DEN HABER VAR
Önceki gün evinde fenalaşan Mehmet Ali Erbil yakınları tarafından vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldığı ve tıkalı damarına stent takıldığı öne sürüldü.
Tüm bu iddiaların ardından Erbil'in basın danışmanından açıklama geldi. Şovmenin basın danışmanı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Öte yandan bir süredir hem sahnelerden hem ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, uzun bir aradan sonra “Hayatım Yalan” adlı oyunla tiyatro sahnesine dönmeye hazırlanıyor.