Melike Şahin'e dikkat çeken doğum hediyesi. "Diva yorgun" yazılı takı

İlk kez anne olma mutluluğunu yaşayan şarkıcı Melike Şahin , sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşıma imza attı.

"Canın Beni Çekti", "Nasır" ve "Diva Yorgun" gibi şarkılarla müzik dünyasının popüler isimleri arasında yer alan Melike Şahin, geçtiğimiz Ekim ayında bebeğini kucağına alarak ilk kez anne olma sevinci yaşamıştı.

Bir erkek bebek dünyaya getiren Şahin ile eşi Sedat Arpalık'ın oğullarına Ali Robin adını verdi.