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Melike Şahin'e dikkat çeken doğum hediyesi. "Diva yorgun" yazılı takı

08.11.2026 15:49

NTV.com.tr - Haber Merkezi

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Kısa bir süre önce anne olan şarkıcı Melike Şahin'e doğum hediyesi olarak "Diva yorgun" yazılı altın takıldı.

Melike Şahin'e dikkat çeken doğum hediyesi. "Diva yorgun" yazılı takı
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İlk kez anne olma mutluluğunu yaşayan şarkıcı Melike Şahin, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşıma imza attı.

 

"Canın Beni Çekti", "Nasır" ve "Diva Yorgun" gibi şarkılarla müzik dünyasının popüler isimleri arasında yer alan Melike Şahin, geçtiğimiz Ekim ayında bebeğini kucağına alarak ilk kez anne olma sevinci yaşamıştı.

 

Bir erkek bebek dünyaya getiren Şahin ile eşi Sedat Arpalık'ın oğullarına Ali Robin adını verdi. 

Melike Şahin'e dikkat çeken doğum hediyesi. "Diva yorgun" yazılı takı 1
Sosyal Medya

“DİVA YORGUN” YAZILI ALTIN HEDİYESİ

 

Bebeğini büyütürken bir yandan da hayranlarıyla bağını koparmayan Melike Şahin, oğlu Ali Robin ile çekilen yeni fotoğraflarını paylaştı.

 

Kısa sürede takipçilerinden binlerce yorum ile beğeni alan paylaşımda Melike Şahin'in yakasında yer alan "Diva Yorgun" yazılı altın gözlerden kaçmadı.