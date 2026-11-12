Merkez Bankası Başkanı Karahan: Turizmde savaşa rağmen genel görünüm bozulmadı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 2026 yılının üçüncü çeyrek ve ilk dokuz aylık turizm sonuçlarına ilişkin paylaştığı veriler, sektörün güçlü performansını ortaya koydu.

Türkiye, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 25 milyar 526 milyon dolar turizm geliri elde etti. Ocak-eylül döneminde ise toplam turizm geliri 51 milyar 278 milyon dolara ulaştı. Böylece hem üçüncü çeyrekte hem de ilk dokuz aylık toplamda Cumhuriyet tarihinin en yüksek turizm geliri kaydedildi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda elde edilen sonuçları değerlendirerek, “Hem üçüncü çeyrekte hem de ilk dokuz aylık toplamda Türkiye olarak rekor turizm geliri elde ettik! İlk dokuz aylık turizm gelirimiz 51 milyar 278 milyon dolara ulaştı. 2018 yılında turizmde başlattığımız strateji değişikliği ile elde ettiğimiz rekor gelir, stratejimizin sonuçlarını ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.