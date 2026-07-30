Mesut Can Tomay sessizliğini bozdu. Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınmıştı
30.07.2026 10:48
Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan fenomen Mesut Can Tomay'dan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.
Mesut Can Tomay hafta başında "yasaklı madde ticareti" iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tomay, yaşananlar sonrası ilk kez açıklama yaparak "Hakkınızı helal edin." dedi.
"BENİ BÖYLE GÖRMESİNİ İSTEMEZDİM"
Tomay, videolu paylaşımında son günlerde hakkında yapılan haberlerle ilgili konuşmak istediğini söylerek şu ifadeleri kullandı:
"Kendimi savunmaktan ziyade sizi haberdar etmek için paylaşıyorum bunu. Zaten gereken her şeyi en net ve dürüst bir şekilde savcılık makamı karşısında ifade ettim. Ama bugüne kadar beni severek takip etmiş bana gülmüş özellikle aklıma güvenip beni takip etmiş hiç kimsenin beni böyle bir haberin içinde görmesini istemezdim. Özellikle yaşça daha genç, küçük hiçbir kardeşimin böyle bir haberle beni anmasını ve beni böyle görmesini istemezdim."
Tomay, "Hakkınızı helal edin. Sizden tek ricam yürüyen bu hukuki süreçte bu durumu yaptığım işle karıştırmamanız. Merak edip beni soran, iyi olup olmadığımı öğrenmek isteyen herkese teşekkür ederim. Ben iyiyim. Zaten yakında sahnelerde görüşür, dertleşiriz." sözleriyle kendisini takip edenlerden helallik istedi.
MESUT CAN TOMAY NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI?
Şişli’de rezidansta bırakılan çantada polis 9,5 gram skunk adı verilen uyuşturucu ele geçirilmiş. Çantayı almaya gelen şüpheli, uyuşturucunun oyuncu Mesut Can Tomay'a ait olduğunu iddia etmişti. Bu operasyon kapsamında gözaltına alınan fenomen adli kontrolle serbest bırakılmıştı.