Mesut Can Tomay sessizliğini bozdu. Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınmıştı

Tomay, videolu paylaşımında son günlerde hakkında yapılan haberlerle ilgili konuşmak istediğini söylerek şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi savunmaktan ziyade sizi haberdar etmek için paylaşıyorum bunu. Zaten gereken her şeyi en net ve dürüst bir şekilde savcılık makamı karşısında ifade ettim. Ama bugüne kadar beni severek takip etmiş bana gülmüş özellikle aklıma güvenip beni takip etmiş hiç kimsenin beni böyle bir haberin içinde görmesini istemezdim. Özellikle yaşça daha genç, küçük hiçbir kardeşimin böyle bir haberle beni anmasını ve beni böyle görmesini istemezdim."