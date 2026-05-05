Met Gala 2026'da unutulmaz anlar. Heidi Klum'un kostümü, Bad Bunny, Beyonce ve daha fazlası
05.05.2026 09:13
Son Güncelleme: 05.05.2026 09:34
NTV - Haber Merkezi
Moda dünyasının en prestijli gecesi Met Gala gerçekleşti. Met Gala 2026'ya ailesiyle etkinliğe katılanların yanı sıra Heidi Klum, Bad Bunny gibi isimler kostümleriyle damga vurdu.
Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen Met Gala, dün akşam New York'ta gerçekleştirildi.
Her yıl farklı bir tema ile düzenlenen etkinliğin bu yılki teması "Kostüm Sanatı" olarak belirlendi. Bu yıl için belirlenen "Moda Sanattır" kıyafet kuralı da konukları giyinmeyi yaratıcı bir ifade biçimi olarak ele almaya ve kırmızı halıyı yaşayan bir galeriye dönüştürmeye teşvik etti.
Anna Wintour ev sahipliğinde Metropolitan Museum of Art'ta gerçekleşen gecede; Beyonce, Nicole Kidman, Venus Williams da Wintour'a eşlik etti.
"Kırmızı Halının Olimpiyatları" olarak da anılan moda gecesi Met Gala, dünya yıldızlarını bir kez daha bir araya getirdi. Geceye aile üyeleriyle katılan ünlü isimlerin yanı sıra Beyonce'nin seneler sonraki dönüşü, Heidi Klum, Bad Bunny gibi ünlü isimlerinse kostümleri damga vurdu. İşte Met Gala 2026'nın öne çıkanları…
BEYONCE 10 YIL SONRA MET GALA'DA
Son olarak 2016'da Met Gala'ya katılan Beyonce, tam 10 yıl sonra yeniden Met Gala'da boy gösterdi. Ünlü şarkıcı, etkinliğe eşi Jay-Z ve 14 yaşındaki kızı Blue Ivy Carter ile katıldı. Olivier Rousteing imzalı gösterişli bir kostüm tercih eden Beyonce, ilk kez Met Gala'ya katılan beyazlar içindeki kızı içinse “Bence inanılmaz görünüyor” dedi.
Öte yandan Blue Ivy Carter'ın geceye katılması sürpriz oldu. Çünkü organizatörler 2018'de galaya katılım konusunda 18 yaş sınırı getirdiklerini açıklamıştı. Ancak ebeveynleri eşliğinde gelenler için istisnaların olabileceği söylenmişti.
HEIDI KLUM CANLI HEYKEL KIYAFETİYLE ŞAŞIRTTI
Heidi Klum, tasarımcı Mike Marino'nun, Giuseppe Sammartino'nun "Örtülü İsa" ve Raffaele Monti'nin "Örtülü Vestal" gibi klasik eserlerden ilham alan özel bir kıyafetle sahneye çıktı.
Lateks ve spandeks gibi malzemelerin karışımından yapılan bu özel tasarım, taşa oyuluyormuş gibi bir yanılsama yaratarak Klum’u adeta canlı bir heykele dönüştürdü.
BAD BUNNY YAŞLI BİR ADAMA DÖNÜŞTÜ
Grammy'de tarihe geçen ve Super Bowl performansıyla günlerce konuşulan Bad Bunny, her sene olduğu gibi Met Gala'da da şaşırtmayı başardı.
"Nuevayol", "Dakiti", "Un Verano Sin Ti", "Yo Perreo Sola" ve "Titi Me Pregunto" gibi şarkılarıyla tanınan ve gerçek adı Benito Antonio Martinez Ocasio olan Porto Rikolu şarkıcı, geceye; bastonlu, beyaz saçlı ve son derece gerçekçi yüz ve el makyajıyla yaşlı bir adam olarak katıldı.
FİLM ŞERİTLERİNDEN ESİNLENİLEN ELBİSE
Met Gala 2026'nın en dikkat çekici görünümlerinden birine Sabrina Carpenter imza attı. Sinemanın da bir sanat dalı olduğunu unutmayan ünlü isim, gecede 1954 yapımı Audrey Hepburn klasiği “Sabrina”nın film şeritlerinden esinlenerek Jonathan Anderson tarafından tasarlanan bir Dior elbise giydi.
GÖLGE FİGÜRÜ DİKKAT ÇEKTİ
Sekizinci kez Met Gala'ya katılan Jordan Roth da gecenin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Robert Wun imzalı bir tasarım giyen Roth, bedenine eşlik eden “gölge” figürüyle kırmızı halıda bir sanat eserine dönüştü. Jordan Roth, “Bu parçanın içinde var olmak, başlı başına büyülü bir deneyim” dedi.
GÖZLERİNİ KAPATTILAR
2026 Met Gala'da kostümleriyle dikkat çeken isimler arasında Katy Perry, Sarah Paulson, Luke Evans ve Rachel Zegler yer aldı. Gözlerini kapatan aksesuarlarla kostümlerini tamamlayan ünlü isimler büyük ilgi gördü.
ADETA AİLE BULUŞMASI YAŞANDI
Öte yandan bu yıl Met Gala'da tam bir aile buluşması yaşandı. Birçok ünlü isim geceye aile üyeleriyle katıldı. Met Gala 2026'nın ev sahiplerinden Nicole Kidman, 17 yaşındaki kızı Sunday Rose ile kırmızı halıda boy gösterdi.
Kim Kardashian da annesi Kris Jenner ile kırmızı halıda yürüdü. Kris Jenner'ın küçük kızları Kylie ve Kendall Jenner da Met Gala'nın dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.
Serena Williams da ablası Venüs Williams'ı desteklemek için Met Gala'da yer aldı. Süper model Kate Moss ve kızı Lila da gecede yine birlikte boy gösterdi.
RIHANNA VE ASAP ROCKY YİNE GEÇ GELDİ
Rihanna ve ASAP Rocky çifti de törene birlikte katıldı. Met Gala'ya her zamanki gibi geç katılan ünlü çiftten Rihanna'nın sıvı metal gibi görünen elbisesi dikkat çekti.
Ayrıca geceye Irina Shayk, Madonna, Anne Hathaway, Emily Blunt, Hugh Jackman, Gigi Hadid, Hailey Bieber, Gwendoline Christie, Simone Ashley, Vera Wang, Paloma Elesser, A'ja Wilson, Anok Yai ve Ashley Graham gibi isimler katıldı.
BLAKE LIVELY 4 SENE SONRA MET GALA'DA
Dünyaca ünlü oyuncu Blake Lively de "It Ends With Us" filmindeki partneri Justin Baldoni ile davasında anlaşmaya vardıklarının açıklanması sonrası Met Gala'ya geri döndü. Son olarak 2022'de Met Gala'ya katılan ünlü isim, dün akşam Atelier Versace bir elbise tercih etti.