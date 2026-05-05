Met Gala 2026'da unutulmaz anlar. Heidi Klum'un kostümü, Bad Bunny, Beyonce ve daha fazlası

Son olarak 2016'da Met Gala'ya katılan Beyonce, tam 10 yıl sonra yeniden Met Gala'da boy gösterdi. Ünlü şarkıcı, etkinliğe eşi Jay-Z ve 14 yaşındaki kızı Blue Ivy Carter ile katıldı. Olivier Rousteing imzalı gösterişli bir kostüm tercih eden Beyonce, ilk kez Met Gala'ya katılan beyazlar içindeki kızı içinse “Bence inanılmaz görünüyor” dedi.

Öte yandan Blue Ivy Carter'ın geceye katılması sürpriz oldu. Çünkü organizatörler 2018'de galaya katılım konusunda 18 yaş sınırı getirdiklerini açıklamıştı. Ancak ebeveynleri eşliğinde gelenler için istisnaların olabileceği söylenmişti.