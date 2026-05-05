Met Gala'da ünlüler geçidi. Tema: Moda sanattır
05.05.2026 04:52
NTV - Haber Merkezi
Moda dünyasının en görkemli etkinlikleri arasında yer alan Met Gala'da bu yıl tema "Moda Sanattır"dı. Beyonce, Nicole Kidman ve Venus Williams, etkinliğin eş başkanlığını yürüttü. Kırmızı halıdaysa adeta sanat geçidi vardı.
Yılın en büyük moda gecesi Met Gala'da ünlüler geçidi vardı. Töreninin en dikkat çekici ismi Beyonce'ydi.
Elmas iskeletten elbisesi, tüylü kuyruğu, paltosu, tacıyla Beyonce kırmızı halıda çığlıklarla karşılandı.
Şarkıcı Lisa da heykel temalı beyaz tuvaletiyle en beğenilenler arasındaydı.
Çiçekler içerisindeki siyah kıyafetiyle Naomi Watts da çok dikkat çekti.
Bu yıl, MET Gala 2026'yı yıla damgasını vuran 3 kadın organize ediyordu. Etkinlik, Nicole Kidman, Beyonce ve tenisçi Venus Williams ile birlikte, moda otoritesi Anna Wintour'un ev sahipliğinde gerçekleşti.
Etkinlikte ilgi çeken diğer ünlüler ise her yıl olduğu gibi Katy Perry, Kylie Jenner ve Gigi Hadid oldu.
New York’ta her yıl düzenlenen etkinlik modanın büyük gecesi olarak adlandırılıyor.