Met Gala'ya geri sayım. Yılın en büyük moda gecesiyle ilgili bilmeniz gerekenler
04.05.2026 10:14
NTV - Haber Merkezi
Yılın en büyük moda gecesi Met Gala için geri sayım başladı. Dünyaca ünlü birçok ünlü ismin kostümleriyle dikkat çekeceği gece hakkında bilmeniz gereken her şey...
Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen Met Gala, her yıl farklı bir tema ve kıyafet kuralıyla düzenleniyor. Her sene mayıs ayının ilk pazartesi günü düzenlenen moda etkinliği için geri sayım başladı.
Bu akşam Metropolitan Museum of Art'ta gerçekleşecek olan Met Gala'nın ev sahipliğini Anna Wintour, Beyonce, Nicole Kidman ve Venus Williams üstlenecek.
Her yıl farklı bir tema ile düzenlenen Met Gala'nın 2026 yılındaki teması "Kostüm Sanatı" olarak belirlendi.
Bu yıl için belirlenen "Moda Sanattır" kıyafet kuralı da konukları giyinmeyi yaratıcı bir ifade biçimi olarak ele almaya ve kırmızı halıyı yaşayan bir galeriye dönüştürmeye teşvik edecek.
DİKKAT ÇEKEN KURALLAR
1948'den bu yanan düzenlenen ve her sene birbirinden iddialı tasarımların gündem olduğu Met Gala'da telefon kullanımı ve selfie çekmenin yasak olması kuralı da dikkat çekiyor.
Rihanna, Bad Bunny, Kim Kardashian, Lady Gaga, Gigi Hadid gibi isimlerin katılması öngörülen Met Gala 2026'da dünyaca ünlü oyuncu Zendaya'nın boy gösterip göstermeyeceği henüz bilinmiyor.
Öte yandan Met Gala 2026'nın ev sahipleri komitesinde Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, LISA, Chloe Malle, Sam Smith, Teyena Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A’ja Wilson ve Yseult gibi isimler de yer alıyor.
BEYONCE 10 YIL SONRA MET GALA'DA
Öte yandan son olarak 2016'da Met Gala'ya katılan dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, seneler sonra ilk kez Met Gala'da boy gösterecek. Stiliyle adından sıkça söz ettiren Beyonce'nin Met Gala'da nasıl bir kostüm giyeceği heyecanla bekleniyor.
Briçok ünlü ismin katılması beklenen Met Gala 2026, bu akşam gerçekleşecek. Etkinlik, Türkiye saati ile 4 Mayıs Pazartesi gününü 5 Mayıs Salı'ya bağlayan gece 01.00'de başlayacak ve sosyal medya üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.