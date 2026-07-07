Metabolizmayı hızlandırıyor, kemikleri koruyor. Kas kütlesi nasıl artırılır?

Kas kütlesini artırmak yalnızca estetik bir görünüm elde etmek için değil, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürmek için de büyük önem taşır.

Güçlü kaslar metabolizmayı destekler, kilo kontrolünü kolaylaştırır, kemik ve eklem sağlığını korur ve yaşlanmayla birlikte görülen kas kayıplarının (sarkopeni) önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca günlük yaşam aktivitelerini daha rahat yapmayı sağlar, enerji seviyesini artırır ve yaşam kalitesini yükseltir.