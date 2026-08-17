Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? Hangi güne denk geliyor?

Müslümanlar için yılın özel gecelerinden biri olan Mevlid Kandili için bekleyiş sürüyor. her yıl olduğu gibi bu yıl da dualar ve ibadetlerle geçecek olan Mevlid Kandili'nin ne zaman olduğu ve hangi güne denk geldiği merak ediyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede ibadetlerini eda etmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı Dini Günler Takvimi'ni araştırıyor. Peki, 2026 Mevlid Kandili ne zaman?