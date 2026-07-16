Midyeci Ahmet evlenmek istiyor. Kriterlerini tek tek açıkladı
16.07.2026 10:02
Türkiye'de midye denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Midyeci Ahmet son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Evlenmek istediğini söylen ünlü isim, kriterlerini de açıkladı.
Türkiye’nin dört bir yanında şubeleri olan ve Midyeci Ahmet olarak tanınan Ahmet Çiçek, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Bugüne kadar mesleği ve başarı öyküsüyle gündeme gelen Midyeci Ahmet bu kez özel hayatıyla adından söz ettirdi.
Uzun süre önce boşandığını söyleyen 46 yaşındaki ünlü işletmeci, son paylaşımında evlenmek istediğini söyleyerek taliplerine çağrıda bulundu.
"TALİPLERİM VARSA BANA YAZABİLİRLER"
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Midyeci Ahmet, “Uzun zaman önce boşandım. Artık evlenmek istiyorum. Uygulamalarda ya da kulüplerde eş adayı aramıyorum. Taliplerim varsa buradan yazabilirler" dedi.
Çok ciddi olduğunu belirten işletmeci, "Bende katı kurallar ya da sözleşme yok. İyi bir insanla evlenmek istiyorum. Daha 46 yaşındayım ve aile hayatı istiyorum” ifadelerini kullandı.
İŞTE MİDYECİ AHMET'İN EŞ ADAYINDA ARADIĞI ÖZELLİKLER
Midyeci Ahmet, eş adayındaki kriterlerini de "Bu özelliklere sahip birisi ile evlenmek istiyorum" diyerek sıraladı:
"Benimle seyahat edebilecek
Deniz ürünlerini, midye kokoreçi hayvanları ve köy hayatını seven
Gezmeyi, eğlenmeyi, yemeyi içmeyi, yedirmeyi içirmeyi seven
Çocukları seven, çocuk sahibi olmak isteyen"
Ünlü isim, sözlerini “Bu isteğimin takipçilerim tarafından yanlış anlaşılmasını istemiyorum evlenmek ve aile kurmak istiyorum sadece … sevgiler efendim” diye noktaladı.
NASIL POPÜLER OLDU?
Aslen Mardinli olan Ahmet Çiçek'in midye ile bağı daha çocuk yaşta başladı. Anne babası önce İzmir'e ardından İstanbul'a gelen ve midyecilikle uğraşan Ahmet Çiçek, küçük yaşlarda okul önünde midye satmaya başladı. Gençlik yıllarında İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde midye satarken birçok ünlü isimle tanışan Ahmet Çiçek, müşteriyle arkadaş olduğu ve gelişmesinde onların katkılarının çok olduğunu ifade etti.
Sonrasında Balık Pazarı'nda bir yer açtı ancak başarısız oldu. Bunun üzerine kendi evinde küçük bir mutfak yapan ve internet üzerinden siparişle çalışan Ahmet Çiçek, o sırada şimdilerde önünde uzun kuyruklar olan Beşiktaş'taki dükkanını gördü. Bir süre sonra da hayalindeki dükkanı açtı.
Ancak daha çok satış yapmak üzere bir midye yeme yarışması düzenledi. Yarışma ilgi görünce popüleritesi artmaya başlayan Midyeci Ahmet, daha sonra bir çalışanının fikriyle midye kovası satışına başladı. Ardından sosyal medya ve reklam çalışmalarıyla bir zincir haline geldi. Ayrıca Midyeci Ahmet, 2020 yılında da Yunanistan'da bir fabrika açtı.
Hayatının gece gündüz işten ibaret olduğunu ve en büyük hayalinin bütün dünyaya yayılmak olduğunu söyleyen Midyeci Ahmet'in bugün Türkiye genelinde ve yurt dışında toplamda 30'un üzerinde şubesi bulunuyor.