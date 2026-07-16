Midyeci Ahmet evlenmek istiyor. Kriterlerini tek tek açıkladı

Aslen Mardinli olan Ahmet Çiçek'in midye ile bağı daha çocuk yaşta başladı. Anne babası önce İzmir'e ardından İstanbul'a gelen ve midyecilikle uğraşan Ahmet Çiçek, küçük yaşlarda okul önünde midye satmaya başladı. Gençlik yıllarında İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde midye satarken birçok ünlü isimle tanışan Ahmet Çiçek, müşteriyle arkadaş olduğu ve gelişmesinde onların katkılarının çok olduğunu ifade etti.

Sonrasında Balık Pazarı'nda bir yer açtı ancak başarısız oldu. Bunun üzerine kendi evinde küçük bir mutfak yapan ve internet üzerinden siparişle çalışan Ahmet Çiçek, o sırada şimdilerde önünde uzun kuyruklar olan Beşiktaş'taki dükkanını gördü. Bir süre sonra da hayalindeki dükkanı açtı .

Ancak daha çok satış yapmak üzere bir midye yeme yarışması düzenledi. Yarışma ilgi görünce popüleritesi artmaya başlayan Midyeci Ahmet, daha sonra bir çalışanının fikriyle midye kovası satışına başladı. Ardından sosyal medya ve reklam çalışmalarıyla bir zincir haline geldi. Ayrıca Midyeci Ahmet, 2020 yılında da Yunanistan'da bir fabrika açtı.

Hayatının gece gündüz işten ibaret olduğunu ve en büyük hayalinin bütün dünyaya yayılmak olduğunu söyleyen Midyeci Ahmet'in bugün Türkiye genelinde ve yurt dışında toplamda 30'un üzerinde şubesi bulunuyor.