Midyeci Ahmet yeni eş buldu, eski eşi şikayetçi oldu
16.09.2026 22:29
Son Güncelleme: 16.09.2026 22:35
Geçtiğimiz aylarda evlenmek istediğini duyuran ve sevgilisine evlenme teklif eden Midyeci Ahmet'e eski eşi suç duyurusunda bulundu.
Midyeci Ahmet olarak tanınan Ahmet Çiçek, geçtiğimiz aylarda evlenmek istediğini duyurmuş ve kriterlerini açıklamıştı. Aradığı aşkı bulan Midyeci Ahmet hakkında eski eşi Deniz Çelebi suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikayet dilekçesinde Deniz Çelebi ile Ahmet Çiçek'in 2021 yılında anlaşmalı olarak boşandığı belirtildi. İki çocuğun velayetinin Deniz Çelebi'ye bırakıldığı kaydedildi.
Sabah'ın haberine göre şikayet dilekçesinde, Ahmet Çiçek'in sosyal medya paylaşımlarının çocukların okul ve arkadaş çevresinde hızla yayıldığı iddia edildi.
Babalarının öpüşme görüntülerinin okul arkadaşları tarafından çocuklara gönderildiği belirtilen dilekçede, çocuklara bu görüntülerle zorbalık yapıldığı ileri sürüldü.
Türkiye’nin dört bir yanında şubeleri olan Midyeci Ahmet, geçtiğimiz aylarda özel hayatıyla gündeme gelmişti. Uzun süre önce boşandığını söyleyen 46 yaşındaki işletmeci, son paylaşımında evlenmek istediğini söyleyerek taliplerine çağrıda bulunmuştu.
KRİTERLERİNİ TEK TEK SIRALAMIŞTI
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Midyeci Ahmet, evlenmek istediğini ve taliplerini beklediğini “Aile hayatı istiyorum” diyerek duyurmuştu.
Midyeci Ahmet, eş adayındaki kriterlerini de "Akrep, koç, yay veya terazi burcu olan kadınlarla karakter olarak birbirimize uyum sağlayabiliyoruz. Bu özelliklere sahip birisi ile evlenmek istiyorum" sözleriyle sıralamıştı:
"Benimle seyahat edebilecek
Deniz ürünlerini, midye kokoreçi hayvanları ve köy hayatını seven
Gezmeyi, eğlenmeyi, yemeyi içmeyi, yedirmeyi içirmeyi seven
Çocukları seven, çocuk sahibi olmak isteyen"
Çiçek, sözlerini “Bu isteğimin takipçilerim tarafından yanlış anlaşılmasını istemiyorum evlenmek ve aile kurmak istiyorum sadece … sevgiler efendim” diye noktalamıştı.
ARADIĞI KISMETİ BULDU
Sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Midyeci Ahmet, günlerce konuşulan videosunun ardından aradığı aşkı buldu. Sevgilisinin kim olduğunu açıklamayan işletmeci, evlenme teklifi ettiği anları takipçileriyle paylaşmıştı.
Sevgilisinin karşısında diz çöküp evlenme teklif eden Midyeci Ahmet, paylaştığı videoya “Yanında olduğum her an işte benim kadınım dedim, seni seviyorum aşkım” notunu düştü. Ünlü ismin paylaşımına çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı gelmişti.
MİDYECİ AHMET'İN HİKAYESİ
Aslen Mardinli olan Ahmet Çiçek'in midye ile bağı daha çocuk yaşta başladı. Anne babası önce İzmir'e ardından İstanbul'a gelen ve midyecilikle uğraşan Ahmet Çiçek, küçük yaşlarda okul önünde midye satmaya başladı. Gençlik yıllarında İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde midye satarken birçok ünlü isimle tanışan Ahmet Çiçek, müşteriyle arkadaş olduğu ve gelişmesinde onların katkılarının çok olduğunu ifade etti.
Sonrasında Balık Pazarı'nda bir yer açtı ancak başarısız oldu. Bunun üzerine kendi evinde küçük bir mutfak yapan ve internet üzerinden siparişle çalışan Ahmet Çiçek, o sırada şimdilerde önünde uzun kuyruklar olan Beşiktaş'taki dükkanını gördü. Bir süre sonra da hayalindeki dükkanı açtı.
Ancak daha çok satış yapmak üzere bir midye yeme yarışması düzenledi. Yarışma ilgi görünce popüleritesi artmaya başlayan Midyeci Ahmet, daha sonra bir çalışanının fikriyle midye kovası satışına başladı. Ardından sosyal medya ve reklam çalışmalarıyla bir zincir haline geldi. Ayrıca Midyeci Ahmet, 2020 yılında da Yunanistan'da bir fabrika açtı.
Hayatının gece gündüz işten ibaret olduğunu ve en büyük hayalinin bütün dünyaya yayılmak olduğunu söyleyen Midyeci Ahmet'in bugün Türkiye genelinde ve yurt dışında toplamda 30'un üzerinde şubesi bulunuyor.