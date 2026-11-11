Mike Hammer ve Prison Break dizilerinin yıldızı Stacy Keach hayatını kaybetti

2005-2007 yılları arasında yayınlanan “Prison Break” adlı televizyon dizisinde bir hapishane müdürünü canlandıran Keach, adından bir kez daha söz ettirerek geniş kitlelerce tanınmıştı.

ABD'li aktör diziyle ilgili verdiği bir demeçte; karakterini İngiltere'deki gerçek hayattaki cezaevi müdüründen esinlenerek modellediğini, bu müdürün büyük bir şefkate sahip olduğunu ve mahkumların kendilerini rehabilite etmelerine yardımcı olmak istediğini söylemişti.

Usta aktör son olarak 2025 yapımı Jay Kelly filminde, ünlü aktör George Clooney'in babasını canlandırmıştı.