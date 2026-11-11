Mike Hammer ve Prison Break dizilerinin yıldızı Stacy Keach hayatını kaybetti
11.11.2026 12:56
Amerikan televizyonunun ünlü dedektifi "Mike Hammer" karakteriyle akıllara kazınan ve Prison Break dizisiyle de geniş kitlelerce tanınan ABD'li aktör Stacy Keach, 85 yaşında hayatını kaybetti.
Hollywood usta bir oyuncusunu kaybetti.
80'li yılların sert mizaçlı dedektifi Mike Hammer karakteriyle dünya çapında tanınan ABD'li aktör Stacy Keach, 85 yaşında yaşamını yitirdi.
KALP RAHATSIZLIĞIYLA MÜCADELE EDİLİYORDU
Tiyatro, sinema ve televizyon alanında 60 yıllık bir kariyere imza atan usta aktör, uzun bir süredir kalp rahatsızlığıyla mücadele ediyordu.
KARİYERİNDEKİ EN ÖNEMLİ ROLÜ "MİKE HAMMER" OLDU
Amerikan televizyonunun unutulmaz figürleri arasında yer alan Keach'in kariyerindeki en önemli rolü, Mickey Spillane'in romanlarından uyarlanan Mike Hammer dizisiydi.
1987'de Türkiye'de de yayınlanan dizi geniş izleyici kitlesine ulaşarak fenomen haline geldi.
Televizyonun yanı sıra sinemada da önemli işlere imza atan Keach, "Fat City", "The Bourne Legacy" ve "Nebraska" gibi filmlerde rol aldı.
Amerikan tiyatrosunun tanınmış oyuncuları arasında yer alan aktör, klasik ve çağdaş oyunlardaki rolleriyle tiyatroseverlerin sevgisini kazandı.
Stacy Keach'in kariyerindeki önemli başarılardan biri de ünlü yazar Ernest Hemingway'i canlandırdığı mini diziydi. Yapımdaki performansı oyuncuya Altın Küre ödülünü kazandırdı.
2005-2007 yılları arasında yayınlanan “Prison Break” adlı televizyon dizisinde bir hapishane müdürünü canlandıran Keach, adından bir kez daha söz ettirerek geniş kitlelerce tanınmıştı.
ABD'li aktör diziyle ilgili verdiği bir demeçte; karakterini İngiltere'deki gerçek hayattaki cezaevi müdüründen esinlenerek modellediğini, bu müdürün büyük bir şefkate sahip olduğunu ve mahkumların kendilerini rehabilite etmelerine yardımcı olmak istediğini söylemişti.
Usta aktör son olarak 2025 yapımı Jay Kelly filminde, ünlü aktör George Clooney'in babasını canlandırmıştı.