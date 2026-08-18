Milas'ta feci kaza. Umut Oğuz'un kardeşi Okan Oğuz da yaralılar arasında

Umut Oğuz haberi alır almaz Milas'a doğru yola çıkarken, vücudunda kırıklar olan Okan Oğuz’un ameliyat öncesi yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Umut Oğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kardeşim Okan Oğuz’un da içinde olduğu otobüs Milas’ta emniyet şeridinde duran TIRA çarptı. Ölü ve yaralılar var. Kardeşimi sıkıştığı yerden çıkarıp, hastaneye kaldırdılar. Ben yoldayım ulaşmam saatler sürecek. En son İzmir Hastanesi’nde olduğu haberi geldi. Milas civarında tanıdık varsa bana ulaşabilir mi?” ifadelerini kullandı.