Milas'ta feci kaza. Umut Oğuz'un kardeşi Okan Oğuz da yaralılar arasında
18.08.2026 15:31
Bu sabah Milas Selimiye kara yolunda tur otobüsü, aynı yöne giden TIR'la çarpıştı. Yaralılar arasında oyuncu Umut Oğuz'un kardeşi de olduğu öğrenildi.
Bu sabah saat 07.30 sıralarında Milas-Selimiye kara yolunda meydana gelen kazada, tur otobüsü, önünde seyreden TIR’a çarptı. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığını belirlendi. Otobüste sıkışan bazı yolcular, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılar arasında oyuncu Umut Oğuz'un kardeşi Okan Oğuz’un da olduğu öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İzmir'de yaşayan ve “Daha 17” adlı dizinin setinde dron operatörü olarak çalışan Okan Oğuz'un dizinin çekimlerinin yapıldığı Bodrum'a gitmek üzere otobüse bindiği ortaya çıktı.
"KARDEŞİME ULAŞMAM SAATLER SÜRECEK"
Umut Oğuz haberi alır almaz Milas'a doğru yola çıkarken, vücudunda kırıklar olan Okan Oğuz’un ameliyat öncesi yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Umut Oğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kardeşim Okan Oğuz’un da içinde olduğu otobüs Milas’ta emniyet şeridinde duran TIRA çarptı. Ölü ve yaralılar var. Kardeşimi sıkıştığı yerden çıkarıp, hastaneye kaldırdılar. Ben yoldayım ulaşmam saatler sürecek. En son İzmir Hastanesi’nde olduğu haberi geldi. Milas civarında tanıdık varsa bana ulaşabilir mi?” ifadelerini kullandı.