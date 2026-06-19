Milli maç heyecanı bir kez daha Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda yaşanacak

Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen milli maç yayınları, Paraguay ve ABD karşılaşmalarıyla devam edecek.

Avustralya maçında Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda oluşan atmosferin büyük ilgi gördüğünü söyleyen Kaş Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Mustafa Erman Günay, karşılaşmayı 5 bin kişinin takip ettiğini belirtti.