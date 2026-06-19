Milli maç heyecanı bir kez daha Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda yaşanacak
19.06.2026 11:21
Son Güncelleme: 19.06.2026 11:48
A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynayacağı maç, Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edilecek.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maç, Antalya'nın Kaş ilçesinde Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edilmişti.
Antiphellos Antik Tiyatrosu'na gelen vatandaşlar dev ekranlardan milli formaları ve Türk bayraklarıyla karşılaşmayı izleyerek, 24 yıl sonra dünya kupası heyecanı yaşamıştı.
Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen milli maç yayınları, Paraguay ve ABD karşılaşmalarıyla devam edecek.
Avustralya maçında Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda oluşan atmosferin büyük ilgi gördüğünü söyleyen Kaş Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Mustafa Erman Günay, karşılaşmayı 5 bin kişinin takip ettiğini belirtti.
Etkinliğin ardından vatandaşlardan yoğun talep aldıklarını aktaran Günay, bu ilgi üzerine organizasyonu sürdürme kararı aldıklarını ifade etti.
Paraguay ve ABD karşılaşmalarına yönelik ciddi talep oluştuğunu vurgulayan Günay, milli takımın gruptan çıkması halinde sonraki maçların da Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda yayınlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta maçını Paraguay ile oynayacak. Türkiye ile Paraguay, 20 Haziran'da San Francisco Bay Area Stadı'nda TSİ 06.00'da karşı karşıya gelecek.
A Milli Futbol Takımı gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta ABD ile oynayacak.