Miss Universe tarihinde bir ilk. Kainat Güzeli seçilen ilk anne oldu
25.11.2026 14:31
Son Güncelleme: 25.11.2026 16:04
Dün akşam gerçekleşen Miss Universe finalinde Porto Rikolu Jennifer Barreto, 2026 Kainat Güzeli oldu. Yarışma tarihinde ilk kez çocuk sahibi bir güzel, kraliçe seçildi.
Dünyanın en prestijli güzellik yarışmalarından Miss Universe finali, dün akşam Porto Rico'nun başkenti San Juan'da düzenlendi. Ülkelerini temsil eden tescilli güzellerin yer aldığı yarışmanın sunuculuğunu Mario Lopez ile 2022 Kainat Güzeli R'Bonney Gabriel üstlendi.
Bu yıl 75'incisi düzenlenen güzellik yarışmasında bir ilk gerçekleşti. Miss Universe 2026'nın birincisi Porto Riko'yu temsil eden Jennifer Barreto oldu.
27 yaşındaki psikolog ve sosyal güvenlik uzmanı Barreto, tacını geçen yılın birincisi Fatima Bosch'un elinden aldı.
PORTO RİKOLU GÜZEL TARİHE GEÇTİ
Jennifer Barreto, Sonsuz Mirasın Işıltısı adlı tacı taktıktan sonra gözyaşlarına boğulurken tarihe de geçti.
Penelope adında bir kızı bulunan Barreto, daha önce evlenmiş ya da doğum yapmış kadınlara yönelik yasağın kalkması sonrası Kainat Güzellik Yarışması'nı kazanan ilk çocuklu güzel oldu.
Böylece Miss Universe'te ilk kez çocuk sahibi bir kadın taç taktı.
Bu sene çocuk sahibi başka yarışmacıların da boy gösterdiği Miss Universe'de Dominik Cumhuriyeti'ni temsil eden Melissa Nunes ikinci seçilirken, Venezule güzeli Clara Vegas da üçüncü oldu.
TÜRKİYE YARIŞMAYA KATILMADI
Öte yandan Türkiye bu yılki Miss Universe yarışmasına katılmadı. Çünkü Türkiye'yi temsil edecek Alara Eriç'in katılımı yola çıkmadan önce iptal edildi.
Yarışmaya katılamayacağını havaalanında öğrenen Eriç, organizasyonun kendisine eksiklerin giderilmediği ve hazır olmadığını gerekçe gösterdiğini açıklamıştı.
Beş Afrika ülkesinin güzelleri de ABD vizesi alma zorlukları veya gecikmeleri nedeniyle yarışmadan çekildi.