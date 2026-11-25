Bu sene çocuk sahibi başka yarışmacıların da boy gösterdiği Miss Universe'de Dominik Cumhuriyeti'ni temsil eden Melissa Nunes ikinci seçilirken, Venezule güzeli Clara Vegas da üçüncü oldu.

TÜRKİYE YARIŞMAYA KATILMADI

Öte yandan Türkiye bu yılki Miss Universe yarışmasına katılmadı. Çünkü Türkiye'yi temsil edecek Alara Eriç'in katılımı yola çıkmadan önce iptal edildi.

Yarışmaya katılamayacağını havaalanında öğrenen Eriç, organizasyonun kendisine eksiklerin giderilmediği ve hazır olmadığını gerekçe gösterdiğini açıklamıştı.

Beş Afrika ülkesinin güzelleri de ABD vizesi alma zorlukları veya gecikmeleri nedeniyle yarışmadan çekildi.