Mohamed Salah Trabzon'a geldi. Berber harekete geçti
06.08.2026 12:39
Son Güncelleme: 06.08.2026 14:00
Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, Trabzon'a geldi. Salah, büyük bir coşkuyla karşılanırken bir berberin camına yapıştırdığı ilan sosyal medyada gündem oldu.
Trabzonspor, tüm dünyada ses getiren bir transfere imza attı. Bordo-mavililer, dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah ile anlaşmaya vardı ve oyuncu Türkiye'ye geldi.
Dün İstanbul'a inerek sağlık kontrolünden geçen 34 yaşındaki Salah, ardından Trabzon'a doğru yola çıktı.
"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR KARŞILAMA GÖRMEDİM"
Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile birlikte Trabzon'a gelen Mısırlı yıldız, bordo-mavili taraftarlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı.
Havalimanında konuşan Salah, "Bu inanılmaz ortamda bulunduğum için çok mutluyum. Ne kadar şaşırdığımı kelimelere dökemiyorum. 25 bin kişi burada. Daha önce böyle karşılama görmedim" dedi.
Salah'ın gelişi Trabzon'da büyük bir coşku yaratırken, şehirdeki bir berberin hamlesi dikkat çekti. Trabzon'daki bir berberin dükkan camına “Salah tıraşı yapılır” ilanı asması sosyal medyada gündem oldu.
Öte yandan Salah'ın Trabzonspor'la iki yıllık bir sözleşme imzalayacağı ve 11 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.