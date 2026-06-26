Snob Magazin'in haberine göre; ünlü şarkıcının mirasıyla ilgili konuşan Selvi Ürek, “Daha hastayen bizim hakkımızda asılsız haberler çıktı. ‘Mücevherler, kürkler, evler ve paralar çalındı, bölüşüldü’ denildi ama öyle bir şey yok. Kendi avukatına süreci yönetmesi için biz de yetki verdik" dedi.

Ürek, sözlerine "Evet takıları vardı. Bir kısmı satıldı, bir kısmı hatıra olarak alındı. Gözlüğü, bir iki çantası vs. isteyen kardeşler aldı ama kalanları satıp eğitime bağışlayacağız. Daha bir sürü ayakkabısı, kıyafeti var. Hepsini satıp eğitim biraz da hayvanlara bağışlayacağız. Kesin olarak" diye devam etti.

Fatih Ürek'in geride bıraktığı vergi ve banka borçlarının olduğunu söyleyen Selvi Ürek, "Çok şükür ki borçlarının büyük bir kısmını kendi öz kaynakları ödedi" dedi.

Kardeşler arasında bir problem olmadığını vurgulayan Ürek, tüm resmi işlemler tamamlandıktan sonra kalan mal varlığının dört yasal mirasçı arasında eşit şekilde paylaşılacağını ifade etti.