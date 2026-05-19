Müge Anlı'da ağabeyini arayan Münevver, babasıyla yüzleşti. "Karımı cezalandırmak için oğlumu bıraktım"
19.05.2026 12:49
Müge Anlı'da Münevver isimli şahıs, ağabeyi Erdoğan'ı arıyor. Oğlunu evlatlık verdiği öne sürülen baba yaşananları anlatırken; kayıp olan çocukla ilgili ipuçları da ortaya çıktı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Münevver isimli kadın, babası tarafından evlatlık verildiği söylenen ağabeyi Erdoğan Akgün aramak için programa katıldı. Babasının 2001 yılında ağabeyi Erdoğan Akgün'ü Afyonkarahisar'dan kaçırdığını iddia eden Münevver isimli kişi, seneler sonra sosyal medya üzerinden görüştüğü babasının ağabeyini evlatlık verdiğini söylediğini öne sürdü. Ağabeyinin akıbetini merak eden Münevver, “Ağabeyimin hayatından endişe ediyorum" dedi.
OĞLUNU CAMİ AVLUSUNA BIRAKMIŞ
19 Mayıs Salı günü kayıp oğlu ile ilgili iddiaların hedefindeki Ali isimli kişi, Burdur'dan canlı yayına katıldı. Eşinin seneler önce çalışmak için gittiği Antalya'ya kendisiyle gelmediğini öne sürdü ve sonrasında başka biriyle ilişki yaşadığını aktardı. O süreçte de ilişki yaşadığı kadının annesinin elini ısırdığı için hapse gireceğini anlatan Ali isimli şahıs, çaresiz kaldığını ve çocuğa bakacak kimsesi olmadığını öne sürdü.
Daha önce çocuğa bakan anne babasının sağlık sorunları yaşadığını anlatan Ali isimli kişi, odönem 3-4 yaşlarındaki oğluna annesinin öldüğünü söylediğini iddia etti.
"ANNESİ ÇOCUĞUNDAN AYRILSIN DİYE YEMİN ETTİM"
Oğlunun eline bir not kağıdı yazdığını ve cebindeki son parayı da eline tutuşturduğunu itiraf eden Ali isimli kişi, canlı yayında "Annesi çocuğundan ayrılsın diye yemin ettim, oğlumu bu yüzden bıraktım" sözlerini sarf etti.
Ali isimli şahsın oğlunu eski eşini cezalandırmak için bıraktığını söylemesi sonrası programda Erdoğan Akgün ile ilgili yeni bilgiler gün ışığına çıktı.
"ÇOCUĞA BEN 7 GÜN BAKTIM"
Münevver'in ağabeyini cami avlusunda ağlarken bulduğunu söyleyen o dönemin cami imamı Süleyman Salim isimli kişi, "Jandarmaya götürdük, sosyal hizmetlerden biri gelene kadar 7 gün ben baktım. Sonra da yurt yetkilileri gelip aldı" ifadelerini kullandı.
“ÇOCUK KIRŞEHİR YA DA KIRIKKALE'YE VERİLDİ”
Canlı yayına bağlanan Ayşe Yaman isimli şahıs ise kardeşi Ahmet'in bu olayı hatırladığını iddia etti. Porgrama telefonla bağlanan kişi, "Erdoğan Akgün'ün 3 yaşındayken Kırşehir'e verildiği söylendi" iddiasında bulundu.
Ahmet Yaman isimli kişi de canlı yayında çocuğun kimliği olmadığı için "Yağmur" adıyla kaydedildiğini hatırladığını ve Kırşehir ya da Kırıkkale'ye verildiğini söylendiğini öne sürdü.
O dönem caminin imamı Süleyman Salim isimli kişi ise eşinin de çocuğun adının Yunus diye kaydedildiğini hatırladığını iddia etti.